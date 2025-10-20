Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raúl Fernádnez celebra su victoria sobre su Aprilia. Afp
Análisis

Aprilia muestra el camino

La segunda marca italiana en el Mundial de MotoGP ha ganado en tres de las últimas cuatro salidas y ya compite de tú a tú frente a la todopoderosa Ducati.

Jesús Gutiérrez

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:56

Comenta

Raúl Fernández estrenó su palmarés en la categoría reina este domingo con un histórico triunfo en el circuito de Phillip Island. Un hito no solo ... para el piloto de San Martín de la Vega (Madrid), que no estaba en lo alto de un podio desde su última carrera como piloto de Moto2 en Valencia 2021, también para Aprilia. Sumó en Australia su victoria número 300 en grandes premios y que firmó su mejor fin de semana de siempre en MotoGP, con doblete en los podios del sprint del sábado y de la carrera del domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  5. 5 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  6. 6 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  7. 7 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  8. 8 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  9. 9

    Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España
  10. 10

    Pega a un policía local de Granada y alega que el agente le dio miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aprilia muestra el camino

Aprilia muestra el camino