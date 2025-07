Di Giannantonio desafía a Marc Márquez en Sachsenring

Jesús Gutiérrez Viernes, 11 de julio 2025, 20:07 Comenta Compartir

El circuito de Sachsenring recibió al paddock de MotoGP con cielo soleado que conforme avanzaba la jornada se iba cubriendo de nubes e incluso cayó alguna gota justo al final del día. Un preludio de lo que se prevé que sea un sábado al sprint pasado por agua y quizás también un domingo que se avecina revuelto en lo meteorológico. Con dicha información, los pilotos de MotoGP trabajaron este viernes a contrarreloj, conscientes de que todos los datos que se recojan en condiciones de seco servirán para la carrera del domingo, si es que el tiempo lo permite.

El primer entrenamiento libre de la mañana estuvo liderado por Marc Márquez, que marcó territorio en uno de sus jardines favoritos. El de Cervera busca la que sería su novena victoria en la clase reina en este circuito, el que más éxitos le ha dado en el pasado, a pesar de que no gana aquí desde 2021. En la práctica de la tarde optó por una estrategia conservadora.

De esta sesión vespertina salen los diez mejores tiempos que clasifican directos para la Q2 y normalmente se utilizan los minutos finales del entrenamiento para buscar el tiempo más rápido. Pero en el box de Ducati cambiaron la estrategia porque el cielo amenazaba una lluvia que finalmente no cayó. Márquez arrancó la práctica con neumático blando nuevo e hizo un primer tiempo, que a la postre le habría valido para estar ya en la Q2. Después trabajó en la puesta a punto de la moto con goma dura y usada, pensando en la carrera, y en los minutos finales solo montó un juego de neumáticos blandos, cuando lo normal es montar dos para tener un par de intentos. No clavó una buena vuelta, pero aún así le dio para ser tercero. Y acabó la sesión montando el neumático medio para probar sus sensaciones con él.

«El objetivo principal era estar en la Q2. Cuando he intuido que con el tiempo que tenía había cumplido, he preferido seguir probando con el medio trasero porque según la previsión meteorológica la próxima vez que nos subamos en seco a la moto será el domingo en carrera», explicaba un Márquez que ha preferido no arriesgar más de la cuenta y que tendrá que gestionar también el riesgo/beneficio de este sábado pasado por agua, en la calificación de Sachsenring y en la carrera al sprint.

Álex, heróico

Aunque la tercera posición del rey de Sachsenring tenía algo de truco, lo cierto es que sorprendió un rapidísimo Fabio Di Giannantonio, que destrozó el crono y rebajó el récord absoluto del circuito en casi cuatro décimas. Que además fue la distancia en la que aventajó a Marc Márquez. Un mundo en el trazado germano, que es el más corto del campeonato con 3.671 metros y en el que menos se tarda en completar una vuelta (1'19.071 fue el tiempo que estableció el italiano), lo que hace que las diferencias sean mínimas en este escenario.

Por lo visto el viernes, habrá que tener en cuenta a Di Giannantonio y su Ducati, pero también a un heroico Álex Márquez, que fue segundo y que se sobrepuso al dolor en este primer día de Gran Premio de Alemania. El pequeño de la saga se había fracturado el dedo índice de la mano derecha en la pasada cita de Assen, se operó nada más aterrizar en España y llegaba muy justo a este fin de semana. Antes y después de subirse a la moto tuvo que recibir el apto médico, y cada vez que se ponía y se quitaba el guante era un suplicio para él.

«Hace diez días estaba en el hospital recién operado, llegaba aquí sin probar una MotoGP y no sabes lo que te esperas, así que el perfil bajo era más que necesario en ese caso», comentaba el piloto del equipo Gresini, que espera encontrarse mejor conforme avance el fin de semana y que suspira por haberse quitado el marrón de pasar por la repesca de la Q1 el sábado, donde solo los dos mejores tiempos pasan a la calificación que decide la pole.

Tras las tres primeras Ducati, Fabio Quartararo volvió a demostrar que a una vuelta la Yamaha es súper competitiva y buscará el sábado la que sería su quinta pole de la temporada. Aunque el ritmo de carrera sigue siendo lo que más le penaliza a la moto japonesa, que también metió a Jack Miller, octavo, directo en la Q2.

Buena primera jornada también para Pedro Acosta y la KTM. El murciano acabó quinto, siendo el más rápido en la primera parte del circuito, y también el sudafricano Brad Binder logró acabar en el top 10. La mala noticia para los austriacos la protagonizó Maverick Viñales, undécimo, y que tendrá que pasar por la Q1.

Otros tres italianos sellaron su pase directo a la Q2: Franco Morbidelli, sexto, Marco Bezzecchi, séptimo con la Aprilia, y Pecco Bagnaia, que solo pudo ser noveno en un circuito donde se llevó la victoria el año pasado. No es un buen inicio de gran premio para el bicampeón de MotoGP en su búsqueda por reencontrar el feeling perdido con la Ducati, pero al menos cumplió con el mínimo que era esquivar la repesca y pelear directamente con los más rápidos en la Q2.