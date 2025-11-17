Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marc (d) y Álex Márquez (i), junto a sus padres.
La gala de los Márquez

Valencia echó el telón a la temporada 2025 de MotoGP con la tradicional ceremonia de entrega de premios, en la que todo el protagonismo fue para la familia de Cervera

Jesús Gutiérrez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:02

MotoGP le debía un Gran Premio a Valencia y ésta se tomó la reválida con creces. La destrucción que sembró la dana hace un año ... bordeó las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo y destrozó tres de sus cuatro accesos, haciendo imposible la celebración de un evento en 2024 para el que mentalmente tampoco habría estado preparado. En su lugar se corrió en Montmeló, en una cita que se renombró como Gran Premio de la Solidaridad y cuyos beneficios fueron para los afectados por las inundaciones.

