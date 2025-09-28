Marc Márquez se alza con su séptimo mundial de MotoGP

Colpisa Madrid Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:16 | Actualizado 09:25h. Comenta Compartir

Marc Márquez acabó este domingo con cualquier discusión que pudiese existir aún acerca de quién es el mejor piloto de la historia. El de Cervera materializó una gesta histórica al alzarse con su séptimo título de campeón del mundo de MotoGP, el noveno en total desde que participa en el Mundial de motociclismo, resolviendo en su favor la pugna con otras leyendas de las dos ruedas como Valentino Rossi. 'Il Dottore' también sumó nueve títulos de campeón del mundo, siete de ellos en la categoría estrella al igual que Márquez, pero lo que ha hecho el leridano este año está a otro nivel.

El segundo puesto que consiguió en el Gran Premio de Japón, donde solo se vio superado por el italiano Pecco Bagnaia, fue más que suficiente para redondear un campeonato en el que Marc Márquez ha arrasado desde el primer momento. El catalán ha firmado once victorias y catorce podios, lo que le ha permitido sumar 512 puntos a estas alturas del campeonato, 182 más de los que atesora su hermano Álex, el único que ha sido capaz de seguir su estela, aunque a muchísima distancia de un deportista único en su especie.

En su primer año con la Ducati tras abandonar la escudería Repsol Honda, Marc Márquez ha completado una resurrección histórica que le ha permitido volver a lo más alto del motociclismo seis años después de su último título en la cilindrada reina. Su apoteósico desempeño desde que la campaña alzó el telón ha vuelto a encumbrarle por todo lo alto, sucediendo en el palmarés al también español Jorge Martín, campeón el pasado año.

2.184 días después de su anterior entronización en Tailandia, Marc Márquez vuelve a ser el número uno tras atravesar por una larguísima travesía por el desierto que le ha hecho aún más fuerte de lo que era antes. Todo comenzó en 2020, cuando una caída en la primera carrera del campeonato, supuso el inicio de su calvario físico, con cuatro operaciones en dos años, su salida de Honda, la escudería con la que alcanzó la gloria, y el aterrizaje en un satélite de Ducati, que se había convertido en la marca de referencia. Pero, una vez vestido de rojo con todas las de la ley, ha arrasado para demostrar nuevamente que no hay quien le tosa en los circuitos.