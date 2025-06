David Muñoz se estrena en Moto3 y entierra su fama de 'bad boy'

Jesús Gutiérrez Alcañiz Domingo, 8 de junio 2025, 10:44 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

David Muñoz se convirtió en el circuito de Motorland Aragón en el piloto español número sesenta en ganar una carrera mundialista y ese día nunca se olvida. Más cuando la victoria llega en una de las carreras de casa y tras un adelantamiento ganador de última curva. Hoy era el día del piloto sevillano, siempre en la diana por un pilotaje agresivo que le ha costado más de una sanción y con la que se había labrado una imagen de chico malo del paddock.

Toda esa fama que le perseguía, la dejó a un lado para firmar uno de los adelantamientos más limpios e impecables del fin de semana en el circuito de Motorland Aragón, que le valió para conquistar su primer triunfo sobre la bocina y después de haber subido al podio ya en varias ocasioens. «Me hacía falta para consolidarme en el campeonato. Muy contento de estar aquí en una de las carreras que más he disfrutado en mi vida». Cuando el sevillano entró en el parque cerrado del podio para celebrarlo con los suyos, se puso en pie sobre su moto e hizo un gesto de mandar callar, aunque después no quiso ahondar en la herida cuando le preguntaron sobre esa fama de 'bad boy'. «Hay fines de semana que te puedes tocar con otro piloto, pero no siempre depende de ti». En Motorland Aragón, lo que dependió de él lo hizo de cine.

Fue una carrera de gestión de neumáticos, bajo un sol abrasador que se comía las gomas. El líder de la categoría, José Antonio Rueda, llevó el peso de la misma desde el inicio con un ritmo constante, pero sin ser especialmente rápido, lo que hizo que el grupo fuera grande. Las hostilidades se desataron faltando seis vueltas, cuando empezó la acción por delante y Rueda pasó en una vuelta de ser primero a séptimo.

En ese tramo final emergió la figura de Máximo Quiles, debutante este año y con solo cuatro grandes premios en su haber. El murciano se puso al frente de la carrera las últimas tres y parecía que no podrían pasarle, hasta que llegó ese adelantamiento de Muñoz en la última curva del circuito. Como en la carrera previa de Silverstone, Quiles acababa segundo y volvía a rozar el palo; con otro debutante como Álvaro Carpe en tercera posición.

Rueda finalmente concluyó octavo, después de que se fuera largo en la última vuelta, pero minimizó daños porque sus principales rivales, Ángel Piqueras y el australiano Kelso, concluyeron justo por delante de él. Y en la general, el sevillano mantiene una cómoda renta de 52 puntos de ventaja.

