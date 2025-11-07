Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álex Márquez, dominador en los primeros entrenamientos del GP de Portugal. Efe
GP de Portugal

Álex Márquez impone su jerarquía en Portimao

El subcampeón de MotoGP lidera las dos sesiones de entrenamientos del viernes y se perfila como el favorito en el Gran Premio de Portugal

Jesús Gutiérrez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

Sin el rey de MotoGP en la pista, el siguiente en la línea de sucesión es su hermano Álex Márquez, que está cumpliendo a rajatabla ... este papel. Desde que se aseguró el subcampeonato de la clase reina el último sábado en Malasia, el piloto de Gresini ganó la carrera del domingo y ha liderado los dos entrenamientos celebrados este viernes en el Autódromo Internacional do Algarve. «Me siento bien. No sé si soy la referencia o no, pero es verdad que los rivales no están muy lejos. Me he sentido muy bien desde la primera vuelta y siempre que sales a un circuito como éste, en el que es difícil coger el 'feeling', ser rápido desde la primera vuelta es buena señal», comentaba el piloto de Cervera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  3. 3 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  4. 4 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  5. 5 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  6. 6 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  7. 7

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  8. 8

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  9. 9

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  10. 10

    La Policía apunta a que los líderes de la trama empezaron los amaños en 2007

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Álex Márquez impone su jerarquía en Portimao

Álex Márquez impone su jerarquía en Portimao