Pedro Acosta, Álex Marquez y Fabio Di Giannantonio Afp
GP Comunidad Valenciana

Álex Márquez le gana el último sprint a Pedro Acosta

Duelo español en la carrera corta del sábado en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que acabó del lado del subcampeón de MotoGP

Jesús Gutiérrez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:03

Comenta

Decía que no se sentía favorito este fin de semana, que en este circuito no acababa de lucir como en otros porque no era capaz ... de marcar la diferencia. Pero una vez más, Álex Márquez volvió a demostrar que, en ausencia del campeón, el primero en la línea de sucesión es él. El de Cervera sumó su tercer sprint del año y tratará de rematar el domingo algo que nunca ha conseguido, hacer doblete sprint y carrera, y sumar el pleno de 37 puntos que reparte un gran premio.

