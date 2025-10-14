Madrid se prepara para su debut en el Mundial de Fórmula E El Circuito de Madrid Jarama - RACE acogerá el 21 de marzo de 2026 una prueba para la que este miércoles se abre la lista de espera para poder adquirir entradas

Javier Varela Martes, 14 de octubre 2025, 19:12 | Actualizado 19:19h.

Madrid ha entrado oficialmente en el calendario de las grandes capitales del automovilismo sostenible. El Campeonato del Mundo ABB FIA Fórmula E, la competición de monoplazas eléctricos más importante del planeta, celebrará el próximo 21 de marzo de 2026 una cita inédita en el Circuito de Madrid Jarama – RACE, que se convertirá por primera vez en escenario de una prueba puntuable del certamen mundial.

Desde este miércoles, 15 de octubre, se abre la lista de espera para poder adquirir las entradas para una cita histórica. Así, los aficionados podrán registrarse para acceder de forma prioritaria a la compra de localidades, cuya venta se abrirá a partir del 24 de octubre en la página web habilitada por la organización.

La llegada de la Fórmula E a Madrid es una de las principales novedades de la temporada 2025–2026, la duodécima de la historia del campeonato. El Mundial de Fórmula E será el más largo de la historia de la competición con 18 E-Prix repartidos en 12 sedes y con la peculiaridad de que habrá carreras dobles en seis países. Sólo México, Madrid y Shanghái serán pistas permanentes.

Con esta incorporación, la capital española se une a una élite de ciudades anfitrionas como Sao Paulo, Miami, México, Jeddah, Berlín, Mónaco, Shanghái, Tokio y Londres, consolidando su papel como referente internacional en movilidad sostenible, innovación tecnológica y deporte de motor.

La temporada 2026 comenzará, como este año, a principios de diciembre y Arabia Saudí acogerá la primera cita doble antes de volver a Europa y aterrizar en Madrid. Luego llegará una cita doble en Belín y Mónaco y para terminar el Mundial viajará a Asia, on dos carreras en Shanghai y otras dos en Tokio. El punto y final del Mundial será en Londres, a mediados de agosto.

De 0 a 100 km/h en 1,8 segundos

El mítico trazado del Jarama, inaugurado en 1967 y símbolo del automovilismo español, se transformará para adaptarse a las exigencias técnicas de la Fórmula E, que utiliza monoplazas eléctricos de última generación, los GEN3 Evo, capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,8 segundos. La cita madrileña ofrecerá así una fusión única entre la herencia del motorsport clásico y la vanguardia de la competición eléctrica.

El evento, bautizado como 'Madrid Mundial de Fórmula E', promete una experiencia inmersiva para los aficionados, con actividades paralelas, zonas de entretenimiento y espacios dedicados a la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Según los organizadores, el formato de la carrera buscará optimizar la cercanía entre los pilotos, los equipos y el público, reforzando el carácter interactivo que distingue a la Fórmula E frente a otras competiciones.

El pasado año, el mítico trazado madrileño fue el escenario de los test de pretemporada de los monplazas eléctricos después de que los que estaban previstos en Valencia, se suspendieran por la dana que asoló la Comunidad Valenciana y que dejó inundado el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

