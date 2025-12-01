Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fernando Alonso, en el GP de Catar. EP

Última semana de sufrimiento para Alonso

El asturiano confesó de manera muy explícita que el AMR25 es una auténtica pesadilla de la que ya está empezando a despertar.

David Sánchez de Castro

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:11

Comenta

Mirando los resultados puros, no se puede decir que el Gran Premio de Catar haya sido negativo para Fernando Alonso. Los seis puntos logrados en ... la carrera sprint más los dos que sumó por la mínima en la carrera, son el segundo mejor fin de semana del año y le permiten optar con firmes opciones a la décima posición del Mundial de Fórmula 1, que tiene a solo tres puntos. Alonso llegará a Abu Dabi, tierra de infausto recuerdo por lo ocurrido en 2010 -ni olvido, ni perdón-, con 48 puntos por 51 de Isaac Hadjar, lo que ya es un objetivo para tener en el punto de mira de cara a la última y ansiada despedida de esta temporada 2025.

