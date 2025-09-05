Sainz provoca añoranza entre los que fueron sus 'tifosi'

David Sánchez de Castro Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Entre los fans de Ferrari que estaban agolpados en las gradas de Monza este viernes había muchos de los que opinan que en la dirección de la Scuderia no tomaron la decisión correcta fichando a Lewis Hamilton. No tanto por hacerse con los servicios del heptacampeón del mundo, que a toro pasado está claro que no está adaptándose como se esperaba, sino por perder a Carlos Sainz de su dupla de pilotos.

Por eso, lo sucedido este viernes tiene un cierto sabor a venganza por parte del madrileño. Sainz, en su etapa de rojo, siempre dijo —como todos— que correr en Monza es especial. Ningún piloto con el cavallino rampante en el pecho ha negado la magia que tiene recorrer este viejo y legendario trazado, ni siquiera para los que ya no lo defienden.

Los dos terceros puestos que sumó al volante de un Williams que no le permitirá pelear por lo que peleaba de Ferrari tienen un cierto aroma a reivindicación. Si en los primeros libres lo hizo detrás de los actuales corredores de rojo, que homenajean a Niki Lauda este fin de semana con una decoración especial, en los segundos acabó detrás de los dos McLaren, que son los que realmente van a partir el bacalao en el trazado italiano. Porque la realidad suele poder con la épica y las reivindicaciones románticas.

En este caso, está claro que es Lando Norris el piloto que lleva la voz cantante. Después de lo ocurrido en Zandvoort, donde se dejó un buen mordisco con su compañero Piastri, tiene unas ganas locas de vengarse y demostrar que no está dispuesto a tirar la toalla con tantas carreras por delante. No es casual que le ganara la partida por la mínima a Leclerc en los segundos —y mucho más relevantes— libres de la tarde, aunque fuera por menos de una décima.

La jornada había arrancado con Ferrari dominando en casa gracias a Lewis Hamilton en la FP1, lo que desató la locura de los tifosi. Pero en cuanto se bajó el sol en Monza y se encendió el semáforo de la segunda sesión, McLaren dio un golpe de autoridad. Con Piastri estrenando de nuevo su coche tras cederlo en la mañana al joven Alex Dunne, fueron los de Woking quienes marcaron la pauta desde el principio, incluso a pesar de los problemas surrealistas con los retrovisores de ambos monoplazas. El espectáculo no tardó en llegar.

Pierre Gasly se equivocó en Ascari y regó la pista de grava, mientras Kimi Antonelli, héroe local, perdió el control en Lesmo 2 y acabó empanzado en la escapatoria, obligando a la bandera roja y a un silencio incómodo entre las gradas italianas. Tras el parón, la actividad volvió con un carrusel de tiempos en las gomas medias y duras que mantuvo la tabla en continuo movimiento: Verstappen, Leclerc y Sainz se turnaron al frente, hasta que Norris encendió el cronómetro con los blandos.

El británico, pese a tener que abortar su primer intento, clavó un 1:19.878 que nadie pudo batir. Leclerc se quedó cerca, aunque sus quejas por la falta de agarre y una excursión más en Ascari frenaron su progresión. Sainz, sólido, mantuvo a raya a Verstappen y dejó claro que Williams ha traído algo más que velocidad punta a Italia. Piastri completó el poker de cabeza, pendiente eso sí de los comisarios por una posible irregularidad en el pit lane que finalmente se quedó en nada.

Habla Monza

Detrás, Hamilton se conformó con la quinta plaza tras besar la grava, y Albon volvió a brillar con un séptimo puesto que confirma la solidez de Williams en este arranque de fin de semana. Hülkenberg, Tsunoda y Russell cerraron el top 10, mientras que Bortoleto, en su debut en Monza, dejó más dudas que certezas al ser investigado por no respetar una bandera amarilla.

Monza ha hablado: McLaren está listo, Ferrari sueña, y Williams quiere más. Habrá que ver si este sábado, durante la clasificación, se mete algo más de tensión arriba y, sobre todo, si Fernando Alonso consigue demostrar que lo visto en las últimas carreras no fue un espejismo. Ya en la previa advertía de que este no era un circuito bueno para el Aston Martin AMR25, así que tocará reducir a su mínima expresión las notables carencias que padece en trazados de alta velocidad punta como este.