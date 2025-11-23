Sainz se consolida: «Quiero acabar el año con buen sabor de boca»
El madrileño, séptimo en Las Vegas, se siente mucho más cómodo ahora que hace unas carreras
David Sánchez de Castro
Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:45
Carlos Sainz se fue de Las Vegas con seis puntos y una sensación que vale más que cualquier posición en la tabla. Séptimo tras una ... carrera de pura gestión, el madrileño volvió a codearse con Piastri y Leclerc pese a pilotar un coche teóricamente inferior. «La posición en el campeonato me da igual, pero quiero acabar el año con buen sabor de boca», resumió. Y su valoración tenía fundamento: «Hemos acabado a cuatro o cinco segundos de Piastri y Leclerc con un coche mucho más rápido, así que ha sido un buen día».
Su arranque, desde la tercera posición, marcó el tono de una carrera en la que Williams volvió a estirar todo lo que pudo un paquete limitado. «Corríamos contra gente que va dos o tres décimas más rápido que nosotros. En 50 vueltas siempre te van a ganar», admitió. Sainz reconoció que en la ventana de paradas fueron «demasiado conservadores», quizá el punto que le costó la posición frente a Leclerc y Piastri, aunque asume que «tarde o temprano nos hubiesen adelantado».
El séptimo puesto confirma un patrón: Sainz está rindiendo al alza en esta segunda mitad de temporada. «Cada vez me estoy adaptando mejor al coche y estoy sacando buenos resultados», reivindicó. Las cifras le acompañan: diez segundos sobre Hadjar, segundo de la zona media, y un ritmo que le colocó, otra vez, en tierra de nadie. «Quizás el séptimo era lo máximo. Estos seis puntos ayudan mucho a la quinta posición de Williams en constructores», cerró.
