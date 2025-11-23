Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sainz se consolida: «Quiero acabar el año con buen sabor de boca»

El madrileño, séptimo en Las Vegas, se siente mucho más cómodo ahora que hace unas carreras

David Sánchez de Castro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:45

Comenta

Carlos Sainz se fue de Las Vegas con seis puntos y una sensación que vale más que cualquier posición en la tabla. Séptimo tras una ... carrera de pura gestión, el madrileño volvió a codearse con Piastri y Leclerc pese a pilotar un coche teóricamente inferior. «La posición en el campeonato me da igual, pero quiero acabar el año con buen sabor de boca», resumió. Y su valoración tenía fundamento: «Hemos acabado a cuatro o cinco segundos de Piastri y Leclerc con un coche mucho más rápido, así que ha sido un buen día».

