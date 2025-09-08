Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Alonso. EP
Análisis

La profética mala suerte de Fernando Alonso

De los dos abandonos que hubo en Monza, uno fue suyo en parte por su culpa pero también por un Aston Martin que falla donde nadie más lo hace

David Sánchez de Castro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:23

El circuito de Monza, antaño, era de esos que llamaban 'matacoches'. Las características del legendario trazado italiano obligaban a forzar al límite los motores, tanto ... en cuanto las dos largas rectas, especialmente la principal, exprimían las unidades de potencia al límite. Hablamos de hace varias décadas, cuando la electrificación en el automovilismo y en la automoción era poco más que un frívolo capricho de una pequeña élite. Entonces, lo habitual o al menos lo razonablemente previsible es que se produjera un abandono en el GP de Italia porque el motor decía basta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  5. 5

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  6. 6

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  7. 7

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  8. 8 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  9. 9

    Bouldini, con muletas este domingo
  10. 10

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La profética mala suerte de Fernando Alonso

La profética mala suerte de Fernando Alonso