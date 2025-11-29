Piastri resucita para aferrarse a sus últimas opciones

Como si un monstruo de película de terror fuera, Oscar Piastri volvió del inframundo cuatro meses después para el que, de momento, es su mejor ... fin de semana desde agosto. El australiano ganó por la mañana la sprint y se llevó la pole por la tarde, dejando claro que no va a vender fácil la batalla frente a su compañero y líder del Mundial, Lando Norris. Las cuentas fáciles del británico son simples: si gana, da igual dónde queden Piastri y Verstappen, que sale tercero. Los españoles tuvieron una jornada ciertamente fructífera: Alonso y Sainz cerraron la zona de puntos en la sprint y saldrán octavo y séptimo a por los puntos este domingo.

Una sprint prescindible que se llevó Piastri

Piastri empezó el día llevándose la última carrera sprint de la temporada, sin emoción apenas, tras superar a Russell y Norris en la salida. Los dos puntos que acortó con este resultado a su compañero se antojan insuficientes para cumplir su objetivo, pero le sirven para reivindicarse.

Como ya ha pasado en otros fines de semana con este formato sprint, todo se decidió en la salida. El rendimiento de los neumáticos, cuyo latrocinio del espectáculo ya hace tiempo que está presente, y el temor de todos -especialmente de los que luchan por el título- de no fallar hicieron que solo en la salida hubiera emoción. Un agresivo Tsunoda y un Verstappen necesitado de puntos le arrebataron pronto el cuarto puesto a un Alonso que firmaba el sexto antes ya de la salida. Poco más pasó durante las 19 vueltas de esta carrera corta, ya que Piastri se escapó por delante, con Russell cómodo detrás y Norris firmando el tercero.

En cuanto Tsunoda dejó pasar a su jefe de equipo, empezó a ganar protagonismo después de que fuese incapaz de no hacer más de dos vueltas sin pasarse los límites de la pisa, lo que le granjeó una sanción de cinco segundos. Ese margen no fue suficiente para Alonso, que después de ceder dos posiciones al principio erró en una curva y se fue fuera de pista, perdiendo otro puesto con Antonelli hasta acabar séptimo para sumar dos puntos.

Sainz firmó el último punto de la última sprint del año, con un octavo puesto que bien valió para llegar con relativo optimismo para la clasificación de la tarde que, aquí sí, se jugaban más.

Clasificación de un solo color

La superioridad de los McLaren se vio desde el primer momento de la clasificación. Aunque en la Q1 fue el más rápido Russell por poco, a la hora de la verdad estuvieron los coches naranjas muy por delante. La primera tanda dejó a cinco habituales fuera: Tsunoda, que pese a llevar todo un Red Bull es incapaz de dar el rendimiento mínimo exigible -Hadjar ya está preparado para darle el relevo en 2026-, Ocon, Hamilton, Stroll y el ínclito Colapinto. Lo del heptacampeón en Ferrari empieza a ser ya costumbre, para su desgracia. En su descargo hay que decir que tampoco tuvo su día Leclerc, que estuvo a punto de caer en la Q2 y padeció lo suyo al volante del Ferrari. Bien lo demostró después con un trompo con una plasticidad perfecta en la Q3.

A la hora de la verdad, quienes no mostraron dudas fueron los McLaren, que en esa Q2 se permitieron el lujo incluso de no ir a por todas. También estuvieron brillantes los españoles, con Alonso y Sainz cruzando el corte a una Q3 que se estuvo muy cara, y en un circuito donde el polvo y la grava de algunas salidas fueron los grandes enemigos.

En la batalla definitiva por la pole, Norris y Piastri se jugaron el todo por el todo, conscientes de la relevancia del primer puesto de cara a la carrera de este domingo. En el primer intento, el líder del Mundial y su compañero y perseguidor ya dejaron claro que esta era una batalla de dos.

Lo que no se esperaba era una bandera roja cuando restaban poco más de cinco minutos. Un trozo de cinta adhesiva se quedó pegada en el Williams de Sainz, y acabó en medio de la pista. Los comisarios detuvieron la sesión mientras un operario corría -no muy ágilmente, todo sea dicho- para retirarlo. Ese 'interruptus' propició un pequeño descanso hasta el intento final, y a Piastri le vino de perlas.

El australiano, que no hacía una pole desde el Gran Premio de los Países Bajos aún en verano, apretó los dientes para sacarse una vuelta imposible a la que Norris no pudo llegar. El líder del Mundial necesitará adelantar a su compañero y máximo rival para ganar esta carrera y no hacer cuentas, pero también tendrá que sujetar a Verstappen, que sale tercero y también tiene su propia batalla por mantener sus opciones hasta que las matemáticas se lo permitan. Los españoles partirán a por los puntos desde posiciones propicias: Sainz lo hará séptimo y a su lado, pero por detrás, Alonso octavo. Con aguantar tendrán suficiente.