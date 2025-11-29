Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los mecánicos trabajan en el monoplaza de Oscar Piastri. Reuters
Gran Premio de Catar

Piastri resucita para aferrarse a sus últimas opciones

Sábado redondo para el australiano, que gana la sprint y se lleva la pole por delante de su compañero Norris

David Sánchez de Castro

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:21

Como si un monstruo de película de terror fuera, Oscar Piastri volvió del inframundo cuatro meses después para el que, de momento, es su mejor ... fin de semana desde agosto. El australiano ganó por la mañana la sprint y se llevó la pole por la tarde, dejando claro que no va a vender fácil la batalla frente a su compañero y líder del Mundial, Lando Norris. Las cuentas fáciles del británico son simples: si gana, da igual dónde queden Piastri y Verstappen, que sale tercero. Los españoles tuvieron una jornada ciertamente fructífera: Alonso y Sainz cerraron la zona de puntos en la sprint y saldrán octavo y séptimo a por los puntos este domingo.

