Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Alonso, durante la clasificación sprint del Gran Premio de Catar. Karim Jaafar (Afp)
Gran Premio de Catar

Piastri y Alonso se llevan los focos en la clasificación sprint de Catar

El australiano saldrá desde la primera posición para la carrera corta, con el líder Norris tercero y el potente Verstappen sexto, mientras el asturiano firma un gran cuarto puesto

David Sánchez de Castro

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Hay vida mientras hay esperanza, y por tanto Oscar Piastri no va a rendirse hasta que las matemáticas se lo permitan. O así se sobreentiende ... después de la mini pole que logró este viernes en el Gran Premio de Catar, en la que volvió a lo más alto. Para un piloto que llegó a liderar el Mundial y que no pisa el podio desde hace seis fines de semana, incluso una pole que no es la 'pata negra' le sabe a gloria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  3. 3 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  4. 4 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  5. 5 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  6. 6 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  7. 7 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  8. 8 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  9. 9

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  10. 10 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Piastri y Alonso se llevan los focos en la clasificación sprint de Catar

Piastri y Alonso se llevan los focos en la clasificación sprint de Catar