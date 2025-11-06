Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Max Verstappen, durante el GP de EEUU. Afp
GP de Brasil

La penúltima bala de Piastri, donde Verstappen tocó su novena sinfonía

El GP de Brasil se presenta como decisivo por la igualdad de los tres candidatos: un Norris exultante, un Piastri en sus horas más bajas y un Verstappen irredento

David Sánchez de Castro

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:21

Hubo un tiempo, no hace tanto, que en Brasil se celebraba el cierre del campeonato. El circuito de Interlagos es de esos que quedan marcados ... en la retina de los espectadores, en la memoria de los pilotos y en la agenda de unos ingenieros que tienen que adaptarse a las siempre cambiantes condiciones climáticas que, año tras año, les reciben. Citas como las de 2005 y 2006, los dos títulos de Alonso, 2007 y 2008, donde se decidieron el último título de Ferrari y el primero de Hamilton respectivamente, o las de 2009 y 2012, con el 'one-hit-wonder' de Jenson Button y el tercero de Vettel —para desgracia de Alonso— son ejemplos de este siglo que a los que ya superan la treintena les provocan chiribitas.

