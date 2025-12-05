Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El McLaren de Lando Norris, durante los libres del GP de Abu Dabi. Giuseppe Cacace / AFP
GP de Abu Dabi

Norris marca territorio ante Verstappen por milésimas

El líder del campeonato se lleva las dos sesiones de libres frente al neerlandés, con el que incluso se encontró en pista

David Sánchez de Castro

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:15

Si los libres en Abu Dabi sirvieron de algo, cosa que aún queda por ver, eso será para que Lando Norris asuma con cierta confianza ... el resto del fin de semana. Las dos sesiones acabaron con él al frente, con Max Verstappen detrás pero sin poder alcanzarle, en una nueva demostración en la que ambos jugaron al ratón y al gato. La superioridad del MCL39 es evidente en este tipo de circuitos, pero no se puede asumir que será Norris —Piastri ni compitió por rodar rápido— el que vaya a estar al frente en las tandas claves.

