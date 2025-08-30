McLaren arrasa y Alonso se desinfla

David Sánchez de Castro Sábado, 30 de agosto 2025, 20:10 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

El primer gran premio de Fórmula 1 después del parón veraniego mantiene la misma foto. Oscar Piastri se llevó la pole por escasas doce milésimas sobre su compañero Lando Norris, que volverá a ser su principal enemigo por la victoria. La tercera posición en la parrilla fue para Max Verstappen, que hizo vibrar a sus paisanos neerlandeses, aunque tendrá difícil reeditar éxitos pasados.

Quizá una de las decepciones del sábado fue Fernando Alonso. El asturiano aspiraba a más que una décima posición tras rondar los primeros puestos, pero a la hora de la verdad no salió a pista en el mejor momento. Prueba de ello es que le superaron pilotos como Carlos Sainz, que realizó una de sus mejores clasificaciones, su gran talón de Aquiles esta temporada- o un sorprendente Isack Hadjar, que aprovechó la mejoría de la pista para meterse en una memorable cuarta plaza en parrilla.

Q1: Stroll deja fuera a uno de los Aston Martin

Tras dominar las tres sesiones de entrenamientos libres, Lando Norris llegaba a la clasificación del GP de Países Bajos con la incógnita de si podría mantener su racha. El asfalto de Zandvoort se presentó seco y soleado tras la lluvia nocturna, y pronto Yuki Tsunoda inauguró la acción con neumáticos blandos.

Apenas minutos después, Lance Stroll provocó banderas amarillas al perder el control y golpear las protecciones, aunque logró regresar a boxes. Norris volvió a marcar el ritmo en la Q1, superando por una décima a su compañero Piastri. Sin embargo, en los últimos instantes el australiano le arrebató la primera plaza.

En la lucha por evitar la eliminación, Charles Leclerc salvó el corte en novena posición, mientras que Liam Lawson sorprendió con un quinto puesto. Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Bearman y Stroll quedaron fuera, destacando el pase 'in extremis' de Bortoleto en 15º lugar.

Q2: Sorpresas en las clasificaciones

Ferrari abrió la acción en la Q2 con Hamilton y Leclerc en pista, pero el protagonismo se lo llevó la presencia en la curva 10 de un zorro, que por fortuna salió ileso. Poco después, Verstappen desató la euforia local inicialmente con un gran crono que parecía imbatible, hasta que Norris respondió bajando casi medio segundo: ahí es donde se confirmó que McLaren iba a volver a dominar.

Como se vería en la recta final de la sesión, varios pilotos se la jugaron mucho a la hora de salir a pista con la mejoría que suponía hacerlo en los instantes finales. Alonso, Lawson, Sainz, Bortoleto y Gasly casi se quedan fuera, hasta el punto de que Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly y Albon, con el tailandés expresando frustración por radio, cayeron eliminados en los instantes finales.

Q3: McLaren, sin piedad

La Q3 comenzó con McLaren al ataque: Piastri marcó un 1:08.662 que le dio la pole provisional —y luego definitiva—, con Norris a solo 12 centésimas, confirmando el pulso cerrado entre ambos. Verstappen y Russell se colocaron como principales perseguidores, mientras que los Ferrari de Leclerc y Hamilton no lograban acercarse del todo.

En ese inicio, Alonso figuraba en la parte baja de la tabla, condicionado por un primer intento discreto que le obligaba a jugarse todo en su última vuelta. En el epílogo, McLaren repitió el duelo sector a sector sin mejorar sus tiempos, lo que aseguró la pole a Piastri y el segundo puesto a Verstappen quedó tercero, seguido de un sorprendente Hadjar, cuarto, y Russell, quinto. Leclerc y Hamilton ocuparon la sexta y séptima posición, mientras Lawson y Sainz cerraban el grupo. Alonso, pese a exprimir al máximo su Aston Martin ante el público neerlandés, solo pudo ser décimo.