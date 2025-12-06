Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Max Verstappen celebra la pole. Afp
GP de Abu Dabi

Verstappen marca territorio ante un Norris que contemporiza

El tetracampeón culmina una pole casi perfecta por delante de los McLaren, con el líder Norris saliendo segundo y Piastri tercero. Alonso partirá sexto

David Sánchez de Castro

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:03

Si no gana el Mundial no será porque no haga todo lo que esté en su mano. Max Verstappen saldrá desde la pole, tras una ... clasificación en la que hizo todo lo que estuvo en su mano. Prueba de ello, porque dato mata relato, es que le endosó dos décimas a Lando Norris y Oscar Piastri. El británico tiene margen aún, ya que incluso pese a la probable victoria del neerlandés a él le sirve con acabar en el podio. Si sobrevive a la salida, el título será suyo.

