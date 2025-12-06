Verstappen marca territorio ante un Norris que contemporiza

Si no gana el Mundial no será porque no haga todo lo que esté en su mano. Max Verstappen saldrá desde la pole, tras una ... clasificación en la que hizo todo lo que estuvo en su mano. Prueba de ello, porque dato mata relato, es que le endosó dos décimas a Lando Norris y Oscar Piastri. El británico tiene margen aún, ya que incluso pese a la probable victoria del neerlandés a él le sirve con acabar en el podio. Si sobrevive a la salida, el título será suyo.

A destacar también la actuación de Fernando Alonso. Pese a la dificultad con el Aston Martin AMR25, el asturiano cuajó un gran sábado y partirá desde la sexta plaza en la última carrera de la temporada, que para él será todo un alivio: por fin puede despedirse de uno de los peores coches que ha conducido en su larga trayectoria deportiva. Carlos Sainz, peor que en las últimas citas, aspira a puntuar saliendo desde la duodécima posición.

Q1: Otro bochorno de Hamilton

Con más miedo que vergüenza, ni Verstappen ni Norris se mostraron muy combativos en los primeros compases de la clasificación final de esta temporada. Y eso dio aire a los hombres de Mercedes, como un Russell que comandó hasta que llegó la 'hora feliz' en la que la temperatura se puso en su punto óptimo para que los tiempos cayeran.

Quienes aprovecharon los instantes finales sacaron rédito… y quienes no supieron hacerlo, se hundieron. Entre los primeros estuvo Fernando Alonso, que pasó el corte con un cómodo cuarto puesto o un Piastri que sacó los dientes para superar por casi tres décimas a Verstappen. A Norris le bastó un buen sexto para superar el compromiso cómodo.

El que se hundió, aunque ya no es noticia, es Lewis Hamilton. Solo ocho milésimas le faltaron a todo un heptacampeón del mundo para cumplir con el mínimo exigible, que en su caso empieza a ser todo un reto. Junto a él, también se quedaron fuera Alex Albon, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly y el ya clásico Franco Colapinto, incapaz de salir de las últimas posiciones.

Q2: Alonso, en otra Q3 impensable

Los candidatos asumieron la Q2 como un mero trámite. Verstappen, de hecho, en cuanto logró un buen crono se volvió a boxes para guardarse los juegos de neumáticos necesarios para una eventual lucha por la pole después. Eso permitió que el buen crono de Russell le valiera para cerrar esta tanda al frente y confirmarse como un hipotético invitado sorpresa en la batalla entre los dos gallos de este corral.

Entre los que pasaron a la Q3 estaban un Charles Leclerc que tuvo un susto en forma de trallazo o un Fernando Alonso que, otra vez más, dejó claro que no iba a despedirse de este Aston Martin sin sobrepasar las expectativas. Prueba de ello fue que pasó por última vez a la Q3 con un gran cuarto tiempo mientras Stroll, su compañero, caía con bochorno el decimoquinto. Por delante del canadiense, pero también fuera de la tanda final, estuvieron Antonelli —muy enfadado por el comportamiento del coche—, Lawson, Sainz —que no pudo reeditar sus últimos sábados— y un buen Bearman.

Q3: Verstappen aplasta, como aviso

En los primeros intentos de la última Q3 de la temporada quedó claro que en la batalla por la pole había mucho de pelea mental también. Prueba de ello es que Verstappen, pese a ser el más rápido del primer disparo, apretó para dar varios intentos más cuando vio que Piastri y Norris se quedaban muy cerca.

En el segundo y definitivo combate, el tetracampeón del mundo demostró que, de perder la corona, lo hará peleando hasta el último metro. No solo hizo la pole, sino que Verstappen le metió dos décimas a Norris, que partirá segundo, y a Piastri. El británico tiene incluso margen para, de salir mal, dejarse pasar por su compañero y dedicar buena parte de la carrera a conservar. Si acaban así, campeona él.

Fernando Alonso afrontará la última carrera con el 'Tractor' Martin AMR25 desde la sexta plaza. El asturiano no tiene muchas esperanzas de acabar ahí, pero está claro que mejor hacerlo desde arriba que no desde más atrás. Si resiste y las circunstancias le acompañan, quizá pueda cerrar este mejorable año con puntos en su botín.