Gran Premio de Las Vegas REUTERS

Lo que Madring no debe aprender de Las Vegas

La disputa de un Gran Premio en un trazado sobre una calle al uso suele conllevar dificultades que el nuevo circuito español deberá tener muy en cuenta

David Sánchez de Castro

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

Del 11 al 13 de septiembre de 2026, la ciudad de Madrid volverá a acoger un Gran Premio de Fórmula 1. El GP de España ... se traslada desde Barcelona a la capital y lo hará en un flamante y novedoso trazado urbano, que transcurre en las inmediaciones del recinto ferial de IFEMA —promotor de la cita— y el barrio de Valdebebas, al noreste de la capital. No será un circuito de los que crucen una ciudad por el centro, como aquel que el videojuego Gran Turismo hizo soñar a los aficionados hace algunos lustros, pero sí dejará ver a los monoplazas por la villa y corte.

