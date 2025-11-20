Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren. AFP
GP de Las Vegas

El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado

La disputa del GP de Las Vegas medirá realmente si el australiano es capaz de batirse en su peor momento con un Norris de dulce y un Verstappen que afronta su último tren

David Sánchez de Castro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

«Es extraño». Con estas dos escuetas palabras, Max Verstappen definió el final de la temporada 2025 que está protagonizando Oscar Piastri. No es casual ... que el neerlandés califique así la caída libre que ha sufrido el que, hasta el verano, era el gran candidato a ser su sucesor como vigente campeón del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  7. 7

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  8. 8 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  9. 9 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  10. 10 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado

El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado