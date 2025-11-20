El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado

«Es extraño». Con estas dos escuetas palabras, Max Verstappen definió el final de la temporada 2025 que está protagonizando Oscar Piastri. No es casual ... que el neerlandés califique así la caída libre que ha sufrido el que, hasta el verano, era el gran candidato a ser su sucesor como vigente campeón del mundo.

No se puede negar que algo raro o, al menos, inesperado ha ocurrido en torno al piloto australiano. Durante buena parte de la temporada consiguió no solo dominar a su compañero Lando Norris, que nunca ha llegado a descolgarse pero que sí llegó a tener más de 100 puntos de desventaja, sino al resto de rivales también. Sin hacer mucho ruido y sin necesidad de un carisma arrollador -o carisma a secas-, Piastri parecía estar encaminado hacia su primer título de los, quizá, muchos que el destino le tenía aguardados.

Aquel joven callado pero firme que dejó tirado a Alpine, actualmente último destacado, para enrolarse en el equipo de Woking, encadenó una racha encomiable, con trece carreras en el podio en las quince primeras citas de la temporada. Algo pasó desde ese GP de Italia en el que nunca más volvió a estar cerca. Piastri tampoco acaba de entenderlo.

Las tres últimas carreras de la temporada, incluidos dos fines de semana con posibilidad de sumar más gracias a los sprint, ha conseguido solo diez puntos en cada cita. En el anterior, Singapur, doce. En Azerbaiyán ni puntuó. Hay que remontarse a la carrera de Monza, el primer fin de semana de septiembre, para verle en una más que mejorable tercera posición como mejor resultado en esta recta final.

Ahora mismo, Piastri tiene a casi una carrera completa a Norris, que le saca 24 puntos. Al británico no le hace falta ni siquiera ganar ninguna de las tres pruebas que quedan en otros tantos fines de semana consecutivos. Ni siquiera contando con el sprint de Catar de la próxima cita del calendario: con quedar segundo o incluso tercero si no gana Verstappen todo lo que queda, le valdría para ser campeón del mundo. Mientras Norris ya echa cuentas, Piastri ve cómo la oportunidad de su vida -quizá la primera y única- se le escapa por entre los dedos.

No todo son 'papaya rules'

Hay muchas teorías en torno a lo que ha ocurrido. No se explica solo por un bajón de rendimiento puro que Piastri haya dilapidado un cómodo liderato para defenestrar hasta el punto de que incluso ve peligrar el subcampeonato.

Uno de los puntos, quizá el más divertido, apunta a la conspiración interna. No es casual, dicen sus acólitos, que McLaren precisamente sea el que ha protagonizado en esta temporada que ya firma sus últimos versos una de las historias de rivalidad más impostadas y provocadas de la historia reciente.

Norris y Piastri han visto cómo, escondidos bajo una supuesta libertad de acción, sus jefes les dejaban sin órdenes de equipo ni a favor ni en contra de ninguno de los dos, lo que a la postre ha acabado beneficiando al que ha llegado un pelín más fuerte en la recta final. Ahora ya no tiene sentido primar a Piastri, que nunca lo fue, frente a un Norris al que el relato se le acomoda mucho más al guion de una escudería muy inglesa.

Pero quizá no todo sean esas 'normas papaya', o 'papaya rules'. Sin salir de las nubes de la conspiración, otros apuntan a una supuesta trampa que han cazado los técnicos de la FIA y de la que no sabremos, si es que lo sabemos, hasta dentro de varios meses. Dicen estos que la trampa técnica se demuestra porque no solo McLaren ha caído en rendimiento en las últimas seis carreras -dos victorias solo, ambas de Norris- sino porque el resto, especialmente Verstappen y, en menor medida Mercedes con Russell y Antonelli, se han acercado mucho más.

Sea como fuere, en este vistoso pero acartonado circuito de Las Vegas Piastri debe jugar la última baza que le queda. Si no es capaz de recortar, aunque sea mínimamente, la diferencia con Norris, puede ir diciendo adiós al título para engrosar la siempre incómoda lista de subcampeones del mundo.