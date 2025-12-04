Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Alonso. Jakub Porzycki (Reuters)
GP de Abu Dabi

El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

El cierre de la temporada 2025 de Fórmula 1 pone fin a una campaña muy compleja para el asturiano antes de la esperada llegada del 'Neweynato' de 2026

David Sánchez de Castro

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

Ya decía Fernando Alonso tras el Gran Premio de Las Vegas que las dos últimas carreras del año serían para celebrar. Y no porque fuera ... a lograr grandes resultados -no esperaba sumar ocho puntos, su segundo mejor botín de esta temporada, en Catar-, sino porque ya no tendría que montarse en el hierro del AMR25. De hecho, es posible que no le haya dolido absolutamente nada tener que dejar para este viernes su monoplaza en los libres al joven Cian Shields, un piloto que nunca ha puntuado ni en F2 ni en F3. Tampoco estará Lance Stroll en los libres, ya que lo dejará al probador Jak Crawford. Esa es la necesidad de rodaje de sus titulares que ven en Aston Martin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  3. 3 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  4. 4

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  5. 5 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  6. 6 El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  9. 9

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  10. 10 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño