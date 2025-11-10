Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Alonso, durante el GP de Brasil. EP
Análisis

Fernando Alonso se muerde la lengua sobre Aston Martin

El asturiano dejó un dardo implícito contra su equipo tras el pobre resultado de la carrera de Interlagos, lo que deja entrever una cierta decepción sobre lo que ve y lo que puede pasar

David Sánchez de Castro

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

El Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil), siempre deja carreras en las que, la mayoría de las veces, puede haber ... sorpresas. No es casual que aquí, por ejemplo, Carlos Sainz lograra su primer podio en la Fórmula 1, aunque fuera en los despachos y horas después de la llegada a meta. Este fin de semana se vivió el segundo puesto de Kimi Antonelli, que está puliéndose como un gran diamante de futuro, o una nueva remontada de Max Verstappen, que si no pintó sus particulares Meninas, se quedó en un esbozo bastante cercano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  5. 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  6. 6 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  7. 7

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  8. 8 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  9. 9 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  10. 10 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fernando Alonso se muerde la lengua sobre Aston Martin

Fernando Alonso se muerde la lengua sobre Aston Martin