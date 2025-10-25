Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Sainz, en el GP de México. Ep
GP México

El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México

La vida del madrileño ha variado sustancialmente después de haber conquistado su cuarta victoria en el GP de México de 2024

David Sánchez de Castro

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:51

Comenta

Carlos Sainz suma, de momento, cuatro victorias en su palmarés en la Fórmula 1. La última la logró en el siempre tumultuoso Gran Premio de ... México de 2024 donde, por su condición de piloto hispano, fue vitoreado como un héroe. A esas alturas de año, ya sabía que no iba a seguir en Ferrari y que su futuro pasaba por Williams, lo que suponía un cambio radical en su vida: pasar de luchar por lo más alto a hacerlo por apenas puntuar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  3. 3 El piloto de un Madrid-Granada se niega a volar porque se había excedido ya su horario laboral
  4. 4 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  5. 5 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  6. 6 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  7. 7 Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote
  8. 8 El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor u otros negocios
  9. 9

    El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje
  10. 10 Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México

El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México