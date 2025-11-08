Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lando Norris celebra su triunfo en el sprint del GP de Brasil. Amanda Perobelli / Reuters
GP de Brasil

Norris no desaprovecha el absurdo regalo de un Piastri desquiciado

Un error clamoroso del australiano encarrila el fin de semana para el británico, que se impuso con autoridad en el sprint, con Alonso sexto y Sainz fuera de los puntos

David Sánchez de Castro

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:49

Para proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 hay que tener un mínimo de intención, y como Oscar Piastri no espabile su candidatura al título ... acabará por diluirse. El australiano cometió un error de los que le perseguirá en pesadillas, un regalo que aprovechó su compañero Lando Norris, sin mácula en el sprint. Y eso que era relativamente fácil errar.

