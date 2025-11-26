Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adrian Newey, durante su presentación con Aston Martin. Andrew Boyers / Reuters

Aston Martin da el poder absoluto a Adrian Newey

Las dudas y la lucha de poder en la cúpula del equipo hacen que el ingeniero jefe también ostente el cargo de máximo responsable de pista para 2026

David Sánchez de Castro

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:42

Comenta

El rumor saltaba en el tumultuoso domingo del GP de Las Vegas: en Aston Martin había una guerra civil en marcha. Andy Cowell había tomado ... la decisión de dimitir como jefe del equipo e iba a dejar su puesto para dedicarse a otras funciones dentro del equipo o, incluso, para marcharse a otra estructura. Los nombres no tardaron mucho en salir: desde el improbable Otmar Szafnauer, exjefe de Alpine, hasta el expulsado de Red Bull -y jefe de equipo más exitoso de la historia reciente- Christian Horner.

