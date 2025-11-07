Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Alonso, durante la clasificación en Sao Paulo. Afp

Alonso se permite soñar con una clasificación sprint que acabó dominando Norris

El asturiano saldrá quinto en la carrera corta, después de una sesión en la que marcó el mejor tiempo en la SQ2. La cruz española fue Sainz, que saldrá último

David Sánchez de Castro

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:43

Comenta

Cuanto peor, mejor, que diría un expresidente del Gobierno de España. Fernando Alonso esperaba que este fin de semana fuera uno de los que más ... iba a sufrir y, de momento, es uno en los que más foco ha generado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  3. 3 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  4. 4 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  5. 5

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  6. 6 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  7. 7

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  8. 8

    La Policía apunta a que los líderes de la trama empezaron los amaños en 2007
  9. 9 El rey de la carne madurada de Granada
  10. 10 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alonso se permite soñar con una clasificación sprint que acabó dominando Norris

Alonso se permite soñar con una clasificación sprint que acabó dominando Norris