Alonso estalla en Las Vegas: «El asfalto roza lo inseguro»

El asturiano se lamenta del resultado pero también de las condiciones en las que han disputado el GP de Las Vegas

David Sánchez de Castro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:42

Comenta

La clasificación bajo la lluvia había alimentado la esperanza, pero el domingo devolvió a Fernando Alonso y a Aston Martin a una realidad conocida. Séptimo ... en la parrilla, 13º en meta: uno de los circuitos más adversos para el AMR25 volvió a dictar sentencia. La salida marcó el primer golpe. Una colada de Liam Lawson arrastró a Piastri, Leclerc y al propio Alonso, que cedió tres posiciones en un instante. «Mi salida fue buena, pero Liam iba por dentro y sacó de la pista a Piastri, a Leclerc y a mí. No sé si fue investigado», lamentó. El coche, aseguró, «no tenía daños», pero poco importaba: «No teníamos ritmo… No fuimos lo suficientemente rápidos para merecer los puntos». «Es de esas cosas que pasan cada cierto tiempo. Hoy se ve un poco más el mérito de clasificar 7º con este coche», lanzó.

