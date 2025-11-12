Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Yu Zidi, en los pasados Mundiales de Singapur. Reuters
Natación

Yu Zidi, la niña prodigio que reescribe la historia de la natación asiática

La nadadora china de 13 años ha batido el récord continental del 200 estilos con una marca de 2:07.41

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

Yu Zidi sigue haciendo historia en las piscinas. Con apenas 13 años recién cumplidos, la nadadora china ha vuelto a desafiar los límites de la ... natación mundial. La joven promesa batió esta semana el récord asiático de los 200 metros estilos en los Juegos Nacionales de China, disputados en Shenzhen, con un asombroso tiempo de 2:07.41. La marca derribó el registro anterior que durante más de una década ostentaba Ye Shiwen, la campeona olímpica de Londres 2012, quien firmó 2:07.57 con 16 años.

