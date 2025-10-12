Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jon Rahm se despide de los aficionados en el hoyo 18 del Club de Campo Villa de Madrid tras firmar su último birdie. Ep
Golf

Rahm se da un homenaje en la ronda final

Firma con 65 golpes la mejor tarjeta del día enun Open de España que encumbra al inglés Marco Penge, el golfista de moda que viene para quedarse

Iván Orio

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:03

Comenta

Jon Rahm se dio este domingo un homenaje en la última jornada del Open de España. Sin opciones de victoria en el prestigioso torneo del ... circuito europeo después del mal día en la oficina del sábado, pero con el afán de luchar para meterse entre los diez primeros, el vizcaíno entregó en la casa club del Villa de Madrid una tarjeta de 65 golpes, seis bajo par, la mejor de la jornada. Con su menos diez en el cómputo global escaló hasta la novena posición, que compartió con David Puig y un deslumbrante Ángel Ayora, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  2. 2 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  3. 3 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  4. 4 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  5. 5

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  6. 6 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  7. 7 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  8. 8 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  9. 9

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  10. 10

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rahm se da un homenaje en la ronda final

Rahm se da un homenaje en la ronda final