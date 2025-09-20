Mijas corona a los nuevos campeones de la Copa de España de velocidad

Marina Rivas Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:19 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

Lidiando con el calor pero arropados por un cálido público, que no paró de aplaudir después de la exhibición de talento que quedó patente en esta primera jornada de la Copa de España de escalada, que por primera vez, aterriza en Andalucía. La localidad malagueña de Mijas coronó este sábado a sus nuevos reyes nacionales de la velocidad, una de las tres disciplinas olímpicas de este deporte, que augura grandes emociones para nuestro país en el futuro.

Un selecto elenco de deportistas bastante jóvenes recalaron este fin de semana en el recinto ferial de Las Lagunas de Mijas para enfrentarse a una nueva pared de 15 metros que se estrenó especialmente para la ocasión. A esta, decididos y concentrados, se enfrentaron 11 participantes: 8 hombres y 3 mujeres, todos ellos nombres de referencia en esta disciplina.

Primero, disputaron dos rondas clasificatorias tras las cuales, sumando sus dos tiempos, pasaron a disputar las rondas eliminatorias, a partir de cuartos de final. Aquí comenzó la verdadera batalla, el todo o nada. Hasta tres participantes lograron rebajar la marca de 6 segundos en la categoría masculina, y fueron los mismos que precisamente acabaron subiendo al podio. La corona absoluta recayó en el madrileño Alberto García, que esperó al gran duelo final para sellar su mejor tiempo del campeonato (5.52 segundos), imponiéndose así a su paisano madrileño Miguel Gómez, que sufrió un resbalón en el tramo final de la pared. El bronce fue a parar a la promesa catalana Oriol Codina, con una marca de 5.75 en la pelea por el tercer puesto ante Santiago López (6.53).

«Me veía con capacidades, así que llegué sin presión, a disfrutar y a que saliese lo que fuera. Me voy muy contento, me he notado perfecto a nivel mental, a nivel físico estaba un poco cansado pero he podido hacerlo bien, cada vez me notaba mejor durante el concurso, así que contento», valoró García, ya con su oro al cuello. Un logro más que suma a un palmarés que ya incluía el título en el Europeo juvenil del año pasado, entre otros podios continentales, y un subcampeonato y otro bronce nacionales.

Por su parte, en una disputadísima final femenina acabó imponiéndose la maña María Laborda, que paró el crono en un gran tiempo de 7.58. Una espectacular marca para la internacional española que supone nada menos que su nueva marca personal. Superó en la lucha por el título a una competidora que firmó otro gran concurso, la también aragonesa Leire Ruiz (8.10). Y el bronce recayó en la toledana Julia Pacheco.

«Me llevo un buen recuerdo de Málaga, estoy súper feliz, sigo sin creer lo que he hecho, la mejor marca de mi vida, así que estoy muy feliz. Estoy muy contenta de que apuesten por la velocidad, es un deporte muy explosivo y la gente flipa viendo subir esta pared en menos de 7 u 8 segundos, así que estoy muy feliz», valoró la campeona, eufórica tras su gesta, además por haberse encontrado con su mejor versión tras renunciar durante un año a este deporte para centrarse en sí misma y haber regresado a la acción este mismo año. Un oro más para un palmarés en el que destacan éxitos como un título nacional absoluto y una plata y un bronce en Copas de Europa, todo en 2021.

Cabe mencionar que las autoridades encargadas de entregas las preseas fueron la alcaldesa de Mijas, Ana Mata; la vicepresidenta de la FEDME, Andrea Cartas y el director de la competición, Finuco Martínez. Además, la jornada de este sábado continúa en Mijas con la celebración de las finales de bloque en las categorías de edad sub-15, sub-17 y sub-19, que comenzaron a las 19.00 horas y podrían extenderse hasta las 23.00 horas. La competición tocará a su fin este domingo, día en que se celebrarán los concursos de bloque absoluto y de velocidad juvenil.

