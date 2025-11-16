Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores de los Dolphins celebran con patterson la victoria.

Ver 11 fotos
Los jugadores de los Dolphins celebran con patterson la victoria. Afp
NFL Madrid Game 2025

Los Miami Dolphins ganan en la prórroga el primer partido de la NFL en España

Un filed goal de Patterson le dio el triunfo al equipo de Florida ante unos Washington Commanders que no supieron cerrar la victoria en el tiempo reglamentario

Javier Varela

Javier Varela

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

El Bernabéu cambió el fútbol por el fútbol americano por un día. En las gradas del coliseo blanco se celebraron los touchdowns, que no goles; ... los field goals, que no penaltis; y los ojos estuvieron pendientes de los goalposts, no de las porterías, y de la end zone, donde los jugadores celebraron las anotaciones (touchdowns). Y todo ello en un partido -60 minutos de juego, pero que se desarrolló en más de tres horas- para hacer las delicias de los aficionados a este deporte en España y para que muchos de los que llenaron las butacas del estadio -78.610 espectadores- se sintieran como las vacas viendo pasar el tren. En lo deportivo, el NFL Madrid Game 2025 -primer partido de temporada regular de la NFL que se ha jugado en nuestro país-, terminó con victoria en la prórroga de los Miami Dolphins ante los Washington Commanders (16-13). Un duelo que los de Florida necesitaron ganar dos veces y que lo tuvieron perdido a diez segundos del tiempo reglamentario. Un field goal de Patterson en el tiempo extra cerró el partido, pero el choque dio para mucho más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  3. 3 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  7. 7 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  8. 8

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  9. 9 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  10. 10

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los Miami Dolphins ganan en la prórroga el primer partido de la NFL en España