Boxeo «Voy a Ibiza sin ningún temor» John Carter, alias 'El Francotirador', enseña a la cámara el cinturón por el que, literalmente, está dispuesto a partirse la cara este sábado en Ibiza. / /JORGE PASTOR John Carter defenderá su título de Campeón de España este sábado por la noche en el Pabellón de Sa Blanca Dona ante Víctor Bonet ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 3 abril 2019, 23:59

A John Carter (Granada, 1994) no le ha cambiado la vida el haberse proclamado campeón de España de peso superpluma. El boxeador granadino (9V-0D-1N) sigue ayudando a sus padres en el negocio familiar –una carpintería– y se gana unos euros como profesor de boxeo en el Gimnasio Triunfo, donde intenta transmitirle a sus pupilos que el entreno diario «es lo que te da confianza al subirte al ring». Este sábado defenderá su cinturón de campeón de España en Ibiza ante el local Víctor Bonet (10V-0D-1N) en un combate que empezará a las 23:30 horas y que espera que retransmita en directo AS TV.

Carter visitó IDEAL junto a su entrenador, Omar Sánchez, y dio detalles sobre una pelea que espera que sea diferente a la última que protagonizó en Armilla y que le abra nuevas puertas después de haberse caído por lesión de la pugna por el título de la Unión Europea.

–Lo primero en la vida y en el boxeo es la salud, así que la pregunta es obligada: ¿Cómo se encuentra de esa dismorfia septal con desviación de tabique que le provocaba insuficiencia respiratoria y que le obligó a no poder pelear en Italia contra Michael Magnesi?

–Bien. Gracias a Dios ya estoy recuperado. Tuvimos dos semanas de reposo sin hacer nada de sparring, pero ya me encuentro al cien por cien.

–Por esa lesión no ha podido competir por el título de la EBU (la Unión Europea) y su lugar lo ha ocupado el púgil vasco Jon Fernández. ¿Qué motivos le dieron desde la organización para no aplazar ese combate como usted solicitó?

–Me dijeron que había acuerdos con la televisión italiana y que había que respetarlos. Después salió la Federación Española diciendo que tenía que hacer la defensa del cinturón y al aceptar la defensa tuve que dejar mi candidatura al título de la EBU.

–Pero esa pelea, en principio prevista para el pasado 24 de marzo, no tiene fecha confirmada aún. ¿Hablamos de una injusticia?

–Sí. Sí y no a la vez, porque Jon Fernández (el boxeador español que terminará peleando por este título) tenía la última pelea perdida y por eso no podía haber peleado, pero como ya ha podido ganar una nueva pelea y por puntos está encima mía pues es justo que pelee él antes que yo por ese título.

–Aunque ya la tiene asimilada, ¿esa decisión le quitó el sueño en los días posteriores?

–La comprendí. Me dio coraje porque quería participar en la pelea, pero si sigo el camino que estoy siguiendo creo que volveré a tener esta oportunidad. No hay que ir con prisa ninguna.

–Ese torneo es diferente al Europeo Absoluto, que se disputa en el segundo semestre del año. ¿En teoría que debería hacer usted para pelear por esa corona europea?

–Voy paso a paso, solo tengo en mente la pelea de Ibiza. Si me llaman para la defensa volveré a aceptar y si tengo que pelear en otro campeonato de la UE pues seguramente iré.

–No ha vuelto a pelear desde que ganó el cinturón en aquella mágica noche del 20 de octubre... ¿Cómo le afecta estar tanto tiempo sin subirse al ring de manera 'oficial'?

-Diría que no me afecta porque desde que me bajé del ring descansé solo dos o tres días y volví a la carga con más fuerza que nunca.

-¿Qué es lo que más teme un boxeador cuando tiene que afrontar una pelea como ésta jugando en casa de su adversario?

–Yo creo que bajar el peso (es obligatorio no superar los 58,975 kgs para pelear por el título de Campeón de España en peso superpluma). Voy a Ibiza sin ningún temor. Creo que los árbitros van a hacer bien su trabajo, que harán lo que tienen que hacer y el público lógicamente animará a su boxeador pero yo también llevo gente desde Granada y mi público me animará a mí así que sé que me voy a sentir como en casa.

–En estos meses de preparación le habrá dado tiempo a estudiar a tu rival... ¿Cómo es Víctor Bonet?

–Es un rival muy técnico, muy habilidoso y muy complicado. Nos hemos preparado a conciencia para sorprenderlo y espero que salga bien.

–¿Será parecida esta pelea a su anterior combate?

–No. Ambos boxeadores (González y Bonet) son zurdos, pero más allá de eso no creo que se parezcan.

–En sus últimas peleas en Granada su presencia ayudó a que prácticamente se llenaran los pabellones de Santa Fe, Maracena y Armilla, ¿planea su promotora (MGZ ) organizar algún combate en Granada durante este año 2019?

–No lo he hablado aún con ellos (interviene aquí su entrenador para completar la respuesta). Tienen intención. No hay nada confirmado, ni tampoco fecha, pero tienen la intención de que vuelva a pelear aquí.

–En el apartado económico, ¿le abrió muchas puertas el proclamarse Campeón de España?

–Desgraciadamente no. Sigo teniendo dos patrocinadores, pero apoyo institucional ha habido poco. Hablamos con José Entrena (presidente de la Diputación de Granada), nos felicitó y nos habló de posibles becas para deportistas individuales pero de momento nada de ayuda para organizar combates o veladas. El Ayuntamiento de Granada ni se ha interesado por nosotros. No nos hemos reunido con ningún político de los que gobiernan la ciudad ni nada, con lo bonito que sería pelear en el Palacio de los Deportes...