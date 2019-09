Dopaje «El deporte y la política deben condenar conductas como las de Elouardi» Mounir Elouardi, tras ganar una carrera del Gran Premio de Fondo en Huétor Tájar. / CHAPA El alcalde de Padul, Manuel Villena, admite que ha recibido «con mucha sorpresa y dolor» la sanción del atleta marroquí responsable durante siete años de las escuelas municipales de atletismo JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Jueves, 12 septiembre 2019, 18:41

La inhabilitación por cuatro años del atleta marroquí Mounir Elouardi por dopaje fue recibida con «mucha sorpresa y dolor» por el actual alcalde de Padul, Manuel Villena. «Estamos más que sorprendidos porque independientemente de lo que hiciera nunca hubo queja alguna por su actividad en las escuelas deportivas, en las que participaba bastante gente», refleja el regidor socialista. «Como vecino siempre lo he visto en muchas carreras locales, aportaba ideas y traía corredores, también para la prueba Internacional del Mamut», apunta Villena, quien sí admite que los monitores a los que ha consultado una vez conocida la noticia «sí tenían algún conocimiento».

«Cuando vemos que la sanción es firme no nos queda otra que condenar este tipo de actitudes y conductas, no las queremos en nuestro deporte y no trabajará para el deporte municipal. El mundo del deporte y el de la política deben condenar este tipo de conductas porque no entran dentro de sus valores y de lo que promovemos, entre otros, hábitos saludables. No casa nada con lo que venimos trabajando», recalca Manuel Villena.

Mounir Elouardi comenzó a trabajar en las escuelas municipales a través del CD Padul, a través de un convenio que este mantenía con el Ayuntamiento, de la mano del anterior alcalde Manuel Alarcón 'Valero', que siempre mostró una gran cercanía con él y respaldo incluso cuando se le vinculó con una trama anterior en el año 2011, de la que salió indemne y en la que negó estar involucrado. «Nunca hubo una relación contractual directa porque el deporte no lo gestionaba directamente el Ayuntamiento», aclara su sucesor como alcalde, Manuel Villena. «Tenían un trato cercano porque él trataba el deporte», admite. «Justamente tras las últimas elecciones acabó el convenio con el CD Padul y sacamos a licitación la gestión de las escuelas deportivas con una nueva cooperativa paduleña. Me consta que no contaban con Elouardi, que tenían otros planes con otros técnicos», ratifica Manuel Villena.