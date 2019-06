Bádminton Carolina Marín aún no sabe si irá al Mundial Carolina Marín (c), durante un acto de LaligaSport. Casi seis meses después de ser operada de la rodilla, y tras sesiones de diez horas de recuperación, esperará a conocer el cuadro del torneo el 5 de agosto para decidir si opta a revalidar el título RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 24 junio 2019, 15:09

Tiene tres títulos mundiales y aunque desea pelear por un cuarto dentro de dos meses en Suiza por el momento no quiere confirmarlo. Carolina Marín, que fue operada el 29 de enero de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida en el Masters de Indonesia, no sabe todavía si participará en el Mundial de Basilea que se celebrará del 19 al 25 de agosto. Es posible que espere a conocer la dificultad del cuadro, el día 5 de agosto, para tomar la decisión final. Lo importante es que ella cada vez se encuentra mejor. «Todo va a depender de cómo responda la rodilla y como me voy encontrando», explicó la onubense.

Marín no ocultó que su vuelta al mejor nivel no está siendo fácil pero reconoció, en un acto de LaligaSport (plataforma audiovisual para el deporte minoritario) en Madrid, estar contenta por «todo el proceso de recuperación» en el que se han cumplido los plazos marcados. «No quería volver a competir hasta que no estuviera al 100%». «El objetivo es muscular la pierna al mismo que nivel que antes de la lesión» ya que se pierde mucha masa muscular por la inactividad pero sin castigar la articulación, que tiende a hincharse en estos procesos por una excesiva carga.

La deportista, que compareció 45 minutos tarde por estar pasando un control antidopaje sorpresa en la Blume, ha vivido un proceso a veces es tedioso y las sesiones de diez horas (entre la fisioterapia, el trabajo físico, técnico y las sesiones de piscina estando a veces lejos de la pista) pero Marín, ahora mismo con faringitis, dice estar «con ganas y motivada» después de unos primeros días de nervios por la operación. «No me imaginaba que fuera a ser tan rápido, porque dicen que suele ser ocho meses o incluso un año. No estamos queriendo adelantar cosas. Hemos introducido cosas nuevas durante la recuperación y la rodilla responde bien, está todo controlado y por el momento siempre hay cosas buenas». A su lado ha estado siempre Fernando Rivas, su entrenador, y con María, su psicóloga, y Guille, el preparador físico. «Me ha sorprendido el apoyo de todo el mundo. Al principio no podía ni hablar de los nervios que tenía. Muy agradecida por las muestras de apoyo de los españoles todos estos meses». Al igual que en el fútbol la clave es no tener miedo a la hora de completar algunos movimientos.

El objetivo lejano es Tokio, unos Juegos Olímpicos en los que defenderá su medalla de oro de Río 2016. La ambición de conseguir otra presea dorada es lo que anima a estar horas y horas para recuperar su mejor nivel. «Puedo porque pienso que puedo», dice como un mantra. «Estoy trabajando para ver una Carolina más fuerte y mejor. Me ha venido bien a nivel personal ya que he podido estar más en Madrid».

Fernando Rivas destacó como han sido estos meses de trabajo y los entrenamientos que debido a la situación le ha permitido tener un proceso creativo con entrenamientos que le ha permitido camuflar la técnica de ataque y mezclarlo con técnica de construcción. «Lo que parecía que era un traspiés ha sido una motivación para plantearnos cosas y mejorar algunas cosas a las que no prestábamos atención porque no teníamos tiempo por la competición. Una décima de segundo, que es algo nimio, es fundamental en el bádminton. Todos los ejercicios que se hacen en el gimnasio es para estar más rápida en la pista y robar tiempo al contrario. Hay que mejorar algunos patrones de desplazamiento. Creo que se ha dado cuenta que con menos fuerza se puede desplazar de manera más fluida. Sacamos cosas positivas de esta situación», antes de contar que han intentado entrenar emulando situaciones reales de cansancio.