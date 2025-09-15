Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El tanzano Alphonce Felix Simbu superó a Amanal Petros. Efe
Mundiales de atletismo

El campeón mundial de maratón se decide por 'foto finish'

El tanzano Alphonce Felix Simbu logró el oro por solo tres centésimas tras un ajustado sprint final

C. P. S.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:28

Un final de infarto. Así se podría definir la resolución del maratón masculino en el icónico Estadio Nacional de Tokio, que vibró con el espectáculo ... que dieron Alphonce Simbu y Amanal Petros, que se jugaron la victoria en los últimos metros. Tras 42,195 kilómetros, el oro mundialista se decidió en la 'foto finish' y por 3 centésimas. De hecho, esta victoria es la del margen más corto en la historia del maratón en los campeonatos del mundo: solo 0.03 segundos separaron a los dos primeros clasificados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  3. 3

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  4. 4

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  5. 5

    El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas
  6. 6

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  7. 7

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  8. 8

    25 coordinadores uniformados vigilarán Ganivet para mejorar la convivencia de bares y vecinos
  9. 9 Un nuevo incendio en un descampado de Maracena obliga a intervenir a los Bomberos
  10. 10

    Muchas ganas pero poco talento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El campeón mundial de maratón se decide por 'foto finish'

El campeón mundial de maratón se decide por &#039;foto finish&#039;