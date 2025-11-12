Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los aros, símbolo de los Juegos Olímpicos. Efe

Los Ángeles 2028 tendrá un 'Supersábado', con 26 finales de 23 deportes

El Comité Organizador presenta su calendario de los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán del 14 al 30 de julio

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:55

Comenta

Quedan 975 días para la ceremonia inaugural de Los Ángeles 2028 pero ya se conoce el calendario completo de competiciones. El Comité Organizador de los ... próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán del 14 al 30 de julio, ha dado a conocer las fechas de todo lo que ocurrirá durante dos semanas. El triatlón femenino será la primera prueba que otorgue medalla, marcando el inicio oficial del medallero olímpico el 15 de julio en Venice Beach.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  4. 4 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  5. 5 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  6. 6 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  7. 7 Los cinco minutos que han hecho saltar por los aires la Mesa del Aeropuerto Granada-Jaén
  8. 8 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los Ángeles 2028 tendrá un 'Supersábado', con 26 finales de 23 deportes

Los Ángeles 2028 tendrá un &#039;Supersábado&#039;, con 26 finales de 23 deportes