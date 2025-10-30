Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luciano Spalletti, nuevo entrenador de la Juventus. Marco Bertorello (Afp)
Serie A

Spalletti toma las riendas de la Juventus tras el despido de Tudor

El exseleccionador italiano, campeón de la Serie A con el Nápoles en 2023, es el elegido para tratar de reflotar a la Vecchia Signora

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:56

Comenta

Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de la Juventus. Tres días después de despedir a Igor Tudor a causa de la mala racha de ... resultados que acumulaba el equipo 'bianconero' en las últimas semanas, la Vecchia Signora ha oficializado la llegada al banquillo del preparador toscano, que afronta la delicada misión de reflotar a un gigante del fútbol europeo venido a menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  5. 5 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Spalletti toma las riendas de la Juventus tras el despido de Tudor

Spalletti toma las riendas de la Juventus tras el despido de Tudor