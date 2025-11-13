Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Santi Denia, durante los Juegos de París 2024. Efe
Fútbol internacional

El Al Shahania SC despide a Santi Denia

El entrenador español ha sido destituido por parte del club catarí tras una mala dinámica de resultados

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:56

La aventura en Catar por parte de Santi Denia ha llegado a su fin. El Al Shahania SC ha destituido al entrenador español, según informa ... la prensa árabe, tras una mala dinámica de resultados, en donde de trece partidos dirigidos solo ha conseguido tres victorias, además de dos empates y ocho derrotas.

