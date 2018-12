Mundial de Clubes Sergio Ramos: «Llevamos cinco años sin Mourinho y seguís hablando de Mourinho» Sergio Ramos, durante la rueda de prensa. / Giuseppe Cacace (Afp) El capitán del Real Madrid pide «respeto» para Solari ante los rumores sobre una posible vuelta del técnico de Setúbal ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 21 diciembre 2018, 16:53

Sergio Ramos compareció en rueda de prensa la víspera de la final del Mundial de Clubes que medirá este sábado al Real Madrid con el Al Ain. «Tenemos una nueva oportunidad de reivindicarnos como campeones», dijo el camero, que recordó que encaran «una nueva final con muchísima ilusión y ganas» ante el reto de convertirse en el primer club capaz de abrochar tres entorchados consecutivos bajo el actual formato de la competición pero que no pudo evitar que el protagonismo en su intervención quedase focalizado en los rumores que hablan de un posible retorno de José Mourinho al banquillo del Real Madrid.

En realidad lo provocó el sevillano, que no quería pero sabía que el nombre del portugués afloraría en uno u otro momento. Quizás por ello fue él quien alentó a uno de los periodistas a que lo pronunciase. ¿Le gustaría que el técnico de Setúbal volviese a entrenarle?, le inquirió por fin el informador que le había hecho ya una pregunta y pedía otra que aún no había desgranado cuando el zaguero aventuró que se referiría al luso. «Yo no soy nadie para decidir quién es el entrenador del Real Madrid. Llevamos cinco años sin Mourinho y seguimos hablando de Mourinho. Tenemos la posibilidad de ganar un título y estamos hablando de Mourinho. El capitán no decide los entrenadores», replicó.

No quedó ahí la cosa para un futbolista que demandó consideración para el actual inquilino del banquillo del Real Madrid, Santiago Solari. «Hay que tenerle un respeto al entrenador que tenemos», trató de atajar antes de señalar que él no iba a «entrar en ese juego».

«No tengo problema venga quien venga, si quieren que trabajemos más o menos. Soy el primero que mete el pie en el fango»

Palabras que no fueron óbice para que se le recordasen las frases que vertió cuando se perfilaba la destitución de Julen Lopetegui y se barruntaba la llegada de Antonio Conte como recambio de un técnico que al final fue suplido por Solari. ¿Qué perfil de entrenador prefiere el vestuario: un 'sargento' o un técnico de mano blanda? «Al final es lo mismo de siempre. Cuando hablé de entrenadores, del respeto, no fue referido al fútbol sino a la vida en general. Cuando uno llega te tienes que ganar el respeto, pero no sólo en el fútbol», manifestó el capitán, que subrayó que a lo largo de su carrera ha tenido muchos preparadores, cada uno de un palo, y que con todos ha convivido. «Nadie se niega nunca a hacer nada, siempre tenemos predisposición», defendió Sergio Ramos, que recordó, eso sí, que «hay ciclos que se abren y que se cierran, que empiezan y terminan» pero que no se puede estar siempre «dando vueltas a lo mismo». «No tengo problema venga quien venga, si quieren que trabajemos más o menos. Soy el primero que mete el pie en el fango»

«Nos alegramos de que a Cris le vaya bien»

Tuvo que referirse el andaluz a otro nombre perteneciente al pasado del Real Madrid, el de Cristiano Ronaldo, cuando le abordaron acerca de las últimas manifestaciones del luso ensalzando la «familia» que ha encontrado en la Juventus. «Al final es como una marea, la queréis manejar en función de dónde haya más repercusión. Yo no he escuchado a Cris hablar del Madrid. El tiempo que ha estado aquí se ha visto el grupo que era el vestuario y ha sido una de las claves de nuestro éxito. Nos alegramos de que a Cris le vaya bien. Siempre se lo deseamos a la gente que ha hecho esfuerzos y ha rendido bien para nuestro club», cortó.

Parte del pasado y también del presente, aunque con su futuro cuestionado tras perder protagonismo en la rotación desde la llegada de Solari es Isco, para quien también tuvo palabras el capitán cuando le interrogaron sobre el papel residual al que parece haber quedado relegado. «No, es un jugador más. Lo bueno que tiene el Madrid es la competencia. Hay jugadores como Ceballos que el año pasado no tenía muchos minutos y este año sí. El nivel de exigencia es el máximo en el Madrid y al final la decisión del entrenador la toma por detalles porque hay mucho nivel en la plantilla del Madrid», indicó su compañero de vestuario.

«Ojalá pueda entrar en la historia como jugador con más títulos. Tenemos una nueva oportunidad de acercarnos a Gento»

Las sonrisas quedaron aparcadas para el momento en el que le recordaron a Sergio Ramos que de ganar al Al Ain, conquistará su vigésimo título con el Real Madrid, lo que le situará a tres de Paco Gento, presidente de honor de la entidad de Concha Espina y líder de esa tabla histórica. «Las cuentas están bien hechas. Con la selección serían 23 títulos. Cuando empiezas a lograrlos no te lo imaginas. Gracias al trabajo que hacéis podemos chequearlo y ver lo que hemos hecho. Ojalá pueda entrar en la historia como jugador con más títulos. Tenemos una nueva oportunidad de acercarnos a Gento. Nunca me cansé de ganar ni de aprender. Ojalá se lo pueda poner difícil a los que vengan de atrás».