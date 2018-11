Selección Luis Enrique: «Todos esperábamos la clasificación tras los dos primeros partidos» Luis Enrique animando al equipo durante el partido ante Bosnia / AFP El seleccionador nacional valoró el camino de España por la Liga de Naciones y se mostró «contento y satisfecho» a pesar de haber perdido la oportunidad de jugar la 'final four' COLPISA/AFP Madrid Domingo, 18 noviembre 2018, 23:18

La selección española finalizó el 2018 con buen sabor de boca. Un gol de Brais Méndez dio la victoria al combinado nacional, que no volverá a pisar un terreno de juego en partido oficial hasta marzo del año que viene. Para Luis Enrique, Bosnia fue un «muro» que el equipo «intentó tumbar por todos lados». «Hemos iniciado bien el partido, pero luego ha entrado en una dinámica un poco como el tiempo, nublado. Nos ha costado mucho presionar bien pero en ningún momento he visto peligrar el partido. La gente que ha entrado de refresco nos ha dado un poco más de alegría y hemos intentado tumbar el muro del rival por todos lados. Siempre es difícil ganar a un equipo que se cierra atrás», comentó el preparador.

Un amistoso que sirvió para hacer debutar a hasta cuatro jugadores con el primer equipo: Brais Méndez, Pablo Fornals, Diego Llorente y Mario Hermoso. Todos ellos realizaron un gran papel según el técnico, que quedó muy satisfecho con su implicación. Sobre todo, con el autor del único gol del encuentro, el centrocampista del Celta de Vigo. «Ha estado muy bien. Va a ser una fecha inolvidable para él. Lo ha hecho muy bien tanto Pablo como Brais y un orgullo para el seleccionador ver que hay futuro», expresó. También tuvo buenas palabras para la defensa, de la que afirmó haber jugado bien «con y sin balón». «Diego ya había debutado y Mario Hermoso debutó hoy. Han estado muy bien con balón y sin balón. Creo que es para estar satisfechos», opinó el asturiano.

Del vital papel de Isco en la selección afirmó que «lleva muchos años tirando del carro tanto en su club como con la selección» y acerca del posible empate entre Croacia e Inglaterra que habría clasificado matemáticamente a España en la 'final four' de junio de 2019, pero que finalmente no ha sucedido puesto que el gol de Harry Kane ha mandado a los ingleses a dicha fase. «Hago un balance positivo de la Liga de Naciones, viendo el grupo que nos tocó que era uno de los más difíciles. No esperaba que mi equipo estuviera a este nivel y estoy contento y satisfecho», comentó. Sin embargo, reconoció que «todos esperábamos la clasificación tras los dos primeros partidos» pero que «nos centramos en la clasificación del europeo y en que estamos rejuveneciendo el equipo», dijo Luis Enrique.