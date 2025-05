Isco vuelve a la selección, para la 'Final Four' de la Liga de Naciones Rodri no está en una convocatoria de La Roja a la que regresan Le Normand y Vivian y en la que se mantiene el reciente fichaje del Real Madrid, Huijsen

Amador Gómez Madrid Lunes, 26 de mayo 2025, 11:42 | Actualizado 13:06h.

Isco Alarcón vuelve a la selección española. El centrocampista malagueño del Betis es la gran novedad en la convocatoria facilitada este lunes por Luis de la Fuente para la 'Final Four' de la Liga de Naciones, competición cuyo título defiende España. En la lista de La Roja no está Rodrigo Hernández, que reapareció el pasado lunes con el City después de su grave lesión de rodilla y su larga recuperación, pero sí Isco, a quien se reclamaba desde hace tiempo para la selección y, dos días antes de que dispute la final del Conference con el Betis, fue llamado por primera vez por De la Fuente.

El último partido de Isco con la selección fue hace ya seis años, el 10 de junio de 2019, contra Suecia en el Bernabéu, de clasificación para la Eurocopa 2020, entonces con Robert Moreno en el banquillo. Más de un lustro después, la estrella del Betis tendrá la oportunidad de vestir de nuevo la camiseta nacional, el próximo 5 de junio, contra Francia en Stuttgart, en semifinales de la Liga de Naciones. La final de este torneo será el 8 de junio, en Múnich.

«Isco ha estado en todas las prelistas, que yo recuerde, y podía haber estado en la Eurocopa o no. Estuvieron los que tenían que estar», respondió De La Fuente cuando se le preguntó si podía confirmar que el malagueño estaba llamado para el último campeonato continental pero se lo impidió la lesión que sufrió. «Lo más importante es que son 26 jugadores para cubrir cualquier escenario, y con esta convocatoria hemos cubierto todos los escenarios. En ellos cabe Isco, Fermín, Pedri… Quien sea. Yo no he mirado nunca el carnet de identidad ni el hecho de que no haya estado anteriormente. Era el momento oportuno para que Isco nos aporte lo que tiene que aportar y va a estar aquí sumando mucho», aseguró el técnico riojano, para quien todavía no era el momento de llamar a Rodri.

«La importancia de Rodrigo es fantástica y tiene un peso específico excepcional, pero llega tras ocho meses de lesion y ha jugado diez minutos. Ya está dicho todo. Yo he hablado con él y no era el momento de asumir ningún riesgo. Siempre priorizamos la salud del deportista, y Rodri está en el proceso de ir mejorando», reconoció De la Fuente para justificar la ausencia del último Balón de Oro.

«Los mejores centrales de la Liga»

También regresan a la selección Robin Le Normand (Atlético) y Dani Vivian (Athletic), mientras que se mantiene el reciente fichaje del Real Madrid, el también central Dean Huijsen, que ya debutó con La Roja, en los cuartos de final de la Liga de Naciones, contra Países Bajos, eliminatoria que superó España por penaltis. Sin embargo, se ha quedado fuera el central madridista Raúl Asencio, después de haber sido imputado, hace dos semanas, en el caso en el que está implicado por la difusión de un vídeo sexual, y también Iñigo Martínez, que renunció por lesión a la anterior convocatoria de España.

«Los cuatro centrales que llevamos son los cuatro mejores centrales de la Liga (el otro convocado es Pau Cubarsí). De Dean (Huijsen) destaco el desparpajo y la seguridad que demostró en el anterior partido, en Valencia, jugándose lo que nos jugábamos en la Liga de Naciones, con 18 años. Es un futbolista para mucho tiempo, por lo que no tenemos dudas para apostar por este tipo de jugador», admitió.

También vuelven como centrocampistas, además de Isco, que a los 33 años atraviesa uno de los mejores momento de su carrera, los azulgranas Gavi y Fermín, mientras que en la delantera solo hay dos ausencias, el recién operado de apendicitis Ferran Torres y el lesionado Ayoze. En el caso de Nico Williams, llega con una pubalgia. «Tiene unas molestias normales, pero no es nada importante. Es cansancio acumulado y no le va a impedir estar con nosotros», dijo De la Fuente en referencia al extremo del Athletic.

La convocatoria de 26:

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Álex Remiro (Real Sociedad).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham), Óscar Mingueza (Celta), Robin Le Normand (Atlético), Pau Cubarsí (Barcelona), Dani Vivian (Athletic), Dean Huijsen (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Marc Cucurella (Chelsea).

Centrocampistas: Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fermín (Barcelona), Isco (Betis), Álex Baena (Villarreal) y Fabián Ruiz (PSG).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yéremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Samu Omorodion (Oporto), Álvaro Morata (Galatasaray) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).