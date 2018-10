Amistoso España mide su evolución entre dragones Luis Enrique probará su fondo de armario en Gales para afinar el plan con el que está brillando en la Liga de Naciones RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 11 octubre 2018, 01:00

En menos de una semana, Luis Enrique logró que su nueva selección ilusionase a una afición al que el Mundial de Rusia le dejó desconcertada. Primero por la salida de Julen Lopetegui a dos días del debut y después por el rendimiento dado por el equipo, especialmente en el insulso partido ante Rusia. «Tienes muchas menos posibilidades cuando tú entrenador, con el que llevas dos años y estás imbatido, es cesado. No sé qué piensan los otros jugadores pero si te pones dos dedos de frente hubiese sido más normal llegar a la final con el mismo staff, con el mismo equipo que teníamos. Vamos a ser más humanos y ver en qué cosas hemos fallado pero deportivamente», razonaba el martes Thiago Alcantara. Luis Enrique acumuló toda la información posible respecto a lo sucedido en Rusia. Y actuó, sabiendo que leyendas como Iniesta, Piqué o Silva habían comunicado el fin a su periplo con 'La Roja'.

«El amistoso me va a servir para ver jugadores y probar cosas, aunque siempre pensando en ganar como cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección española no se está para pasar el rato y sí para competir»

La llegada del asturiano generó una nueva corriente dentro del grupo y se saldó con victorias ante dos selecciones que se jugaron una plaza en la final del Mundial: Inglaterra y Croacia. El triunfo de prestigio en Wembley (1-2) y la goleada a la subcampeona mundial en Elche (6-0) han dejado a España a dos empates de una plaza en la final four de la Liga de Naciones que se disputará en junio. Antes del tercer duelo en el Benito Villamarín el próximo lunes frente a los ingleses, en el que un triunfo daría casi una clasificación virtual, España tiene un amistoso en Cardiff que le permitirá al técnico asturiano ver más jugadores de los usados en septiembre. «Es evidente que es un calendario completito. Siempre queremos ganar, pero el partido vital y clave va a ser el de Inglaterra y el partido amistoso me va a servir para ver jugadores y probar cosas, aunque siempre pensando en ganar como cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección española no se está para pasar el rato y sí para competir».

El plan sin Isco

Así, el nuevo grupo de Lucho medirá su evolución en la casa de un conjunto galés que fue la sorpresa de la Euro, en la que España fue aplastada por Italia en octavos para cerrar la 'era Del Bosque'. El asturiano no puede contar con uno de sus grandes referentes ofensivos, Isco; baja desde hace unos días por una apendicitis. «Es una de las cosas que hemos estado pensando. Es una baja muy difícil de combatir, es un jugador determinante. Tenemos jugadores parecidos que podrían hacer su rol con otras características. Ceballos podría hacerlo, Marco Asensio, Aspas... estoy abierto siempre a barajar cualquier posibilidad que reporte un beneficio al equipo», explicó ya el día de la lista.

«Los compañeros hicieron dos grandes partidos en septiembre. La verdad es que me gustó mucho la selección» KOKE

A los citados se podría sumar Suso y Koke, reclutado tras faltar en la primera citación. «Los compañeros hicieron dos grandes partidos. La verdad es que me gustó mucho la selección», reconoce el '8'. Bajo palos podrían tener su opción Kepa Arrizabalaga, suplente como Pau López de un David de Gea en el que Luis Enrique confía ciegamente. «En ese puesto nunca he tenido dudas», dijo antes del gran partido del meta del United en Wembley, previo a la goleada sin encajar ante los croatas.

En defensa, todo apunta a que César Azpilicueta será el lateral derecho, donde viene jugando toda la campaña en el Chelsea de Maurizio Sarri, aunque Jonny Otto, que se incorporó más tarde por su paternidad, podría estrenarse a lo largo del encuentro en una posición que ya jugó con Luis Enrique en el Celta. Albiol también podría tener sus minutos mientras junto a Sergio Ramos (ambos supervivientes de la era gloriosa entre 2008 y 2012) se mantendrá en el once con Marcos Alonso en el lateral zurdo.

Es posible que Luis Enrique se guarde la opción de Rodrigo para el lunes lo que concedería minutos a Morata o Alcácer

En el centro del campo se esperan minutos para Rodri para no hacer doblar partidos a Busquets. «Tengo que ponerme metas altas. Soy muy joven y para mí Busquets siempre ha sido un referente, ha dado un alto nivel mucho tiempo. Esa es mi aspiración y estoy en un club idóneo, tengo que ir partido a partido», explica el centrocampista del Atlético. Saúl y Ceballos podrían seguir en el centro del campo y arriba es posible que se guarde la opción de Rodrigo para el lunes lo que concedería minutos a Álvaro Morata o Paco Alcácer, que ha regresado a una lista gracias a su espectacular rendimiento en Dortmund: siete goles en 174 minutos.

Derrota en el último precedente

Enfrente estará Gales sin su mayor estrella, a la que se reserva para medirse a la República de Irlanda el próximo martes 16 de octubre tras caer ante Dinamarca en septiembre. Gareth Bale sufre fatiga muscular, además de molestias en la ingle, por lo que se perderá el sexto duelo entre Gales y España. En el último duelo (1985) vencieron los británicos, con un 3-0 en Wrexham, en el último precedente en 1985. Sin Bale se espera que Ryan Giggs, el otro gran jugador de la historia del país, opte por Harry Wilson, que recientemente destacó con el Derby County por su gol en Old Trafford para eliminar al Manchester United en la Copa de la Liga, de inicio en el Principality Stadium donde se esperan unos 50.000 espectadores en las gradas.

«España es diferente ahora. Están en un momento de transición, pero siguen teniendo un gran equipo. Es un encuentro para disfrutar» Ashley Williams

Arriba el peligro de los 'dragones' lo llevarán Aaron Ramsey y Sam Vokes. «España es diferente ahora. Están en un momento de transición, pero siguen teniendo un gran equipo. Es un gran reto para nosotros. Esperamos un partido difícil en el que no nos tenemos que frustrar si no tenemos la posesión. Es un encuentro para disfrutar», reflexionó Ashley Williams, defensa del Stoke. El partido será dirigido por el inglés Anthony Taylor, con el que el equipo español dirigido entonces por Julen Lopetegui ganó 6-1 a Argentina en el Metropolitano.

Alineaciones probables:

Gales: Hennessey, Davies, Chester, Mepham, Roberts; Ampadu, Allen, Wilson, Ramsey, Brooks, y Vokes.

España: Kepa, Azpilicueta, Albiol, Sergio Ramos, Marcos Alonso, Rodri, Saúl, Ceballos, Asensio, Aspas y Morata.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglés).

Estadio: Principality Stadium.

Hora: 20.45

TV: La 1, TVE