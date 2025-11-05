Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La nueva camiseta de la selección española. Adidas
Fútbol

España presenta su nueva piel para el Mundial

La selección la estrenará el 18 de noviembre en el encuentro ante Turquía en el Estadio de La Cartuja de Sevilla

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:45

La Selección Española ya tiene su nueva piel para el Mundial de 2026. El estreno oficial será el 18 de noviembre, en el encuentro ante ... Turquía en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, aunque desde esta semana los aficionados ya pueden conocer los detalles de la camiseta que La Roja lucirá en la cita en Estados Unidos, México y Canadá, siempre que confirme su billete durante la ventana FIFA de noviembre.

