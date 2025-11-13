Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mikel Oyarzabal celebra un gol con la selección española. Susana Vera (Reuters)
Mundial 2026 | Clasificación

España dispara su caudal ofensivo sin un nueve clásico

Promedia 2,71 goles por partido desde que De la Fuente asumió el banquillo, pero el registro se incrementa a 3,57 de media en los siete últimos choques, ya sin Morata como referencia

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:55

El debate sobre el nueve de España aparece en los medios de comunicación pero no en la mente de Luis de la Fuente. El riojano ... ha ensamblado una formidable maquinaria ofensiva que está sembrando el terror sin necesidad de aferrarse para ello a un ariete de los de toda la vida que fije a los centrales, baje balones y remate cuanto salga a su paso. «Estoy muy contento con los jugadores que juegan en esa demarcación. Si nos fijamos en ese nueve clásico, no sé si lo habrá en España. Pero tenemos delanteros de otro perfil, de otras características. Y estoy muy contento con lo que tenemos. Afortunadamente, este equipo no tiene una dependencia grandísima de un delantero centro. Aquí meten goles muchísimos jugadores. Eso nos da ventaja, al delantero le libera de muchas cosas. Para nuestra idea, esto es decisivo», desgranó el seleccionador el pasado viernes tras facilitar la lista para los duelos frente a Georgia y Turquía. Los datos avalan esa proclama.

