Lamine Yamal, durante un partido con el Barça. Alberto Estévez (Efe)
Mundial 2026 | Clasificación

España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

La FEF expresa su «sorpresa y malestar» por el tratamiento de última hora al que fue sometido el extremo por sus problemas de pubis sin notificación previa a la selección

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:09

La guerra abierta entre la Federación Española de Fútbol (FEF) y el Barcelona a cuenta del estado físico de Lamine Yamal se recrudece. A Luis ... de la Fuente no le ha quedado más remedio que desconvocar este martes al extremo de Mataró para los dos últimos compromisos de la selección española dentro de la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el sábado ante Georgia en Tiflis y el próximo martes frente a Turquía en Sevilla, después de saber que el futbolista fue sometido el lunes a un procedimiento invasivo para tratar sus molestias en el pubis y recibir un informe médico que aconseja reposo para el jugador.

