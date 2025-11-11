España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

La guerra abierta entre la Federación Española de Fútbol (FEF) y el Barcelona a cuenta del estado físico de Lamine Yamal se recrudece. A Luis ... de la Fuente no le ha quedado más remedio que desconvocar este martes al extremo de Mataró para los dos últimos compromisos de la selección española dentro de la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el sábado ante Georgia en Tiflis y el próximo martes frente a Turquía en Sevilla, después de saber que el futbolista fue sometido el lunes a un procedimiento invasivo para tratar sus molestias en el pubis y recibir un informe médico que aconseja reposo para el jugador.

La noticia fue dada a conocer mediante un durísimo comunicado que da cuenta del profundo cabreo que ha provocado el modo de proceder del Barça en el seno de la FEF. «Los Servicios Médicos de la FEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana», señala la inusual nota con la que la selección española informa de la decisión de que el crack del Barça no esté presente en el Estadio Nacional Boris Paitchadze de Tiflis ni en La Cartuja sevillana.

El escrito de la FEF va más allá a la hora de expresar el enorme enfado que ha causado el hecho de que el Barça llevase a cabo el tratamiento aplicado a Lamine Yamal de forma unilateral y sin alertar previamente del mismo a los facultativos de La Roja. «Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días», prosigue un comunicado en el que se manifiesta que, «ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador», la FEF no tuvo otras salida que adoptar la decisión de liberar al futbolista de la convocatoria, a la que le desea que tenga «una pronta y completa recuperación».

Enfado morrocotudo

Llueve sobre mojado con Lamine Yamal, que venía de disputar 97 minutos el pasado domingo en la victoria por 2-4 que logró el Barça ante el Celta en Balaídos, un partido en el que anotó el tercer tanto del conjunto azulgrana y en el que Hansi Flick no relevó al futbolista sino hasta el último momento para dar entrada a Marc Bernal, pero que, dos días después del reseñado pleito, causa baja para las dos citas en las que España, primera de grupo con 12 puntos, tres más que Turquía, tras firmar un pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas, debe amarrar el billete para la próxima Copa del Mundo.

Flick, que mantuvo un sonoro rifirrafe con Luis de la Fuente durante el anterior parón internacional, cuando acusó al seleccionador español de «no cuidar a los jugadores» después de que el extremo de Rocafonda cayese lesionado vistiendo la casaca nacional en la ventana de septiembre, para recibir más tarde un rapapolvo por parte del entrenador riojano, no dudó en exprimir hasta el último suspiro en Balaídos a un futbolista que también disputó al completo el choque europeo celebrado el miércoles frente al Brujas, donde se exhibió con una actuación antológica que permitió al Barça salvar al menos un empate en tierras belgas, pero posteriormente transmitió su deseo de que viese dosificados sus minutos con la selección.

«Tenemos que cuidarlo, no solo nosotros, también el equipo nacional», manifestó el técnico germano un día antes de que los servicios médicos del Barça llevasen a cabo un tratamiento invasivo con el futbolista sin previo conocimiento de la selección que le ha dejado fuera de la expedición que viajará a Tiflis y posteriormente se desplazará a Sevilla. Su lugar lo ocupará el rayista Jorge de Frutos, pero el lío está montado porque el enfado en el seno del combinado nacional con el Barça es morrocotudo.