Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro Morata, triste tras colgarse la plata en la pasada Liga de Naciones. Reuters
Análisis

España, muchas certezas y el interrogante de Morata

La presencia casi testimonial del delantero del Como es lo único que chirría en el combinado de Luis de la Fuente, que exige más para encarrilar en Turquía el pase al Mundial

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:00

El discurso crítico, exigente y ambicioso de Luis de la Fuente tras la victoria de España en Bulgaria invita a ser incluso más optimistas ... con la mirada puesta en ese Mundial 2026 que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá y en el que La Roja aspira a conseguir su segunda estrella. Todo salió a pedir de boca en Sofía, con triunfo cómodo, brillo en la primera parte, los regresos de Dani Carvajal y Rodri Hernández, el estreno goleador de Cucurella, el debut de Jesús Rodríguez y la ausencia de lesiones, pero el seleccionador quiere más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  2. 2 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  3. 3 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  6. 6

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  7. 7

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  8. 8

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  9. 9

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G
  10. 10 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España, muchas certezas y el interrogante de Morata

España, muchas certezas y el interrogante de Morata