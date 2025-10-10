De la Fuente, sobre Lamine Yamal: «No hay conflicto con Flick»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 10 de octubre 2025, 13:51 Comenta Compartir

Luis de la Fuente pasa página y da por zanjado el conflicto con el Barça a raíz de la gestión del estado físico de Lamine Yamal. Un día antes de medirse a Georgia en Elche, y desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas debido a la dana Alice que azota la Comunidad Valenciana, el seleccionador español quiso atajar por la vía rápida cualquier referencia a la estrella azulgrana y centrar el tiro en el partido del Martínez Valero.

«Llevamos toda la semana hablando de otras cosas y nos estamos jugando la clasificación para un Mundial. Hay que ganar estos partidos y no es fácil, por lo que tenemos que dar la mejor versión para tener opciones de ganar», señaló el riojano. «Ya dije todo lo que tenía que decir en su momento y no voy a cambiar nada. Sé cómo funciona esto y que no hay tal conflicto con Flick. Cada uno tenemos nuestro espacio y lo respetamos», aseguró.

«Ya dije todo lo que tenía que decir en su momento y no voy a cambiar nada. Sé cómo funciona esto y que no hay tal conflicto con Flick. Cada uno tenemos nuestro espacio y lo respetamos», dijo. En este sentido, afirmó sentirse «muy arropado» por la Federación Española de Fútbol (FEF) en cualquier disputa que pueda sugir con los clubes. «Tengo contrato hasta 2028, casi nada, y quiero seguir hasta el Mundial de 2030 por lo que significará», añadió en este sentido, consciente de que vive un momento dulce en cuanto a resultados y eso consolida su situación en el cargo.

Lamentó también una nueva lesión de un jugador azulgrana, en este caso Dani Olmo. «Me disgusta muchísimo la lesión de cualquier futbolista, es la parte fea. Vamos a esperar a ver qué es lo de Dani», explicó en relación a los problemas físicos del mediapunta. «No ha entrenado durante toda la semana, vino con cansancio, hoy no se encontraba cómodo y por tanto hemos decidido que dejase de entrenar. El resto está en perfectas condiciones», añadió.

Asimismo, explicó parte del modo en que gestiona la presión propia de un seleccionador: «Sé que la crítica existe, sé a lo que está expuesto este puesto y lo vivo con naturalidad. Vivo al margen porque nadie es insensible, y para que no me haga daño vivo ajeno. Tomo decisiones en libertad, soy autónomo y cuando me equivoco lo hago yo, porque no estoy influenciado por factores externos».

Al hilo del Día de la Salud Mental, De la Fuente profundizó en su visión del tema, tan importante en el deporte profesional, de máxima exigencia. «Manejo el tema de la salud con la mayor de las naturalidades. Una de las claves es el equilibrio, no pensar que en el éxito eres el más grande y que cuando no lo consigues no vales. Es lo mismo que les transmito a los jugadores, cuando uno da lo mejor de sí mismo es imposible pedir más. En mi diccionario no existe el fracaso», señaló.