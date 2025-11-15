Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Rubiales. P. M.

Opinión

Rubiales no deja indiferente a nadie

La plazoleta ·

Hay un juicio moral que ha perdido para algunos, pero la etiqueta de la que abomina es la de corrupto

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

Luis Rubiales es uno de esos personajes que no deja indiferente a nadie. Sus momentos chabacanos tras el pitido final de aquel partido que supuso ... el campeonato del mundo para la selección española femenina ensombrecen una gestión difícil de mejorar al frente de la RFEF tanto en resultados deportivos como en económicos. En esto reconoce, y lo reitera en su libro, que se equivocó profundamente, argumentando que la euforia desmedida del momento le llevó a unos excesos impropios de su cargo. Sin embargo, ni en la publicación ni en cuanta intervención ha tenido en estos últimos días ha pedido perdón a Jenni Hermoso por su beso. Insiste en que sí hubo consentimiento, se agarra a las primeras reacciones de ella en las que le restó importancia al hecho y considera que el Tribunal Supremo le absolverá de la sentencia por agresión sexual de menor intensidad por la que fue condenado en el juzgado.

