El Mancha Real sigue peleado con el gol y no doblega a un ordenado Maracena Juanfran, uno de los destacados del partido. / ATLÉTICO MANCHA REAL En un partido sin demasiadas ocasiones de peligro, los de Bolaños intentaron, sin éxito, superar el entramado defensivo maracenero JOSÉ FERNÁNDEZ Jaén Lunes, 14 octubre 2019, 00:18

La suerte del gol sigue siendo esquiva con el Atlético Mancha Real. Los verdes no están acertados en los metros finales y los resultados no acompañan al juego que desarrolla el cuadro que dirige Pedro Bolaños. Además, esta jornada ha tenido enfrente a un ordenado Maracena, que puso las cosas muy complicadas desde el pitido inicial.

0 Atlético Mancha Real Álvaro, Navarro, Ortiz (Torralbo, min.74), Garrido, Juanfran, Castillo, Virgilio, Quesada, Romero (Albertillo, min.63), Salva Rivas (Benji, min.38) y Nando. 0 UD Maracena Darío, Navarro (Juanjo, min.47), Crespo, Rubén, Juanma, Martínez, Gallo (Espigares, min.86), Muñoz, Rodríguez (José Luis, min.68), Herrera y Peinado. Goles Sin goles. Árbitro Narváez de Vera. Amonestó con tarjeta amarilla a Virgilio del Mancha Real y Crespo del Maracena. Incidencias Partido correspondiente a la 8ª jornada del Campeonato Nacional de Liga del Grupo IX de Tercera División entre Atlético Mancha Real y UD Maracena en el Estadio La Juventud.

El choque comenzó con los locales dominando el balón, algo habitual en el Mancha Real, aunque en esta ocasión faltaba la fluidez y frescura de partidos anteriores. Si bien, en gran medida se debía al trabajo defensivo de todo el equipo granadino. Los de Gabri Padial se replegaban con orden tapando todas las posibles líneas de pase que pudieran generar los locales. De hecho, la primera oportunidad de cierto peligro tuvo color azulillo con un lanzamiento lejano que buscaba sorprender a Álvaro, pero el portero manchego desviaba el balón por encima del larguero. La respuesta local vino en las botas de Juanfran. Una internada del joven iliturgitano por el costado izquierdo que terminó siendo desviada córner por la zaga visitante.

Se había superado la primera media hora y había poca actividad en las áreas. No estaba siendo un partido especialmente atractivo para el espectador. A la ausencia de oportunidades de gol se añadió la lesión de Salva Rivas. El sevillano se veía obligado a abandonar el terreno de juego antes del descanso debido a unas molestias. En su lugar, se incorporaba Benji Salmi. Antes de que se enfilase el túnel de vestuarios hubo tiempo para que Juanfran volviese a intentarlo por la banda izquierda. Una vez más, la defensa visitante se mostraba férrea para impedir el avance del futbolista verde en su intento ofensivo.

Segunda parte

El segundo tiempo no varió demasiado el panorama que se había visto durante los primeros cuarenta y cinco minutos sobre el césped de La Juventud. El Maracena esperaba en su campo las acometidas del Mancha Real y aguardaba alguna oportunidad en acciones de contragolpe. Los pupilos de Bolaños siguieron a lo suyo pero sin posibilidades reales de hacer daño a su rival.

La entrada de Albertillo en sustitución de David Romero fue el movimiento por el que apostó el técnico manchego. Tras varias jornadas en el dique seco, Albertillo volvía a disfrutar de minutos con la camiseta del Mancha Real. Aunque intentó aportar soluciones a sus compañeros, el gol seguía resistiéndose y el Maracena estaba cada vez más cómodo defendiendo el empate. La última bala que le quedaba a Bolaños era dar entrada a Torralbo, que se incorporaba a falta de un cuarto de hora para el final.

La verticalidad del jugador cordobés podía ser una seria amenaza para el equipo de Gabri Padial. En los minutos finales el encuentro, pesó más el corazón que la cabeza y el empuje local no se traducía en ocasiones frente al marco de Darío. Por más que lo intentaron, los jugadores del Mancha Real volvería n a cerrar un partido más sin ver portería. No porque no pusiera de su parte, quizás en esta ocasión el orden defensivo del Maracena tuvo gran parte de culpa.

Un punto que no satisface los intereses de un Mancha Real que necesita empezar a sumar de tres en tres para escalar posiciones y ver las posiciones de peligro desde la azotea. En esta octava jornada se ha cortado la dinámica de encajar goles en casi todos los partidos. Es el tercer encuentro de la temporada en el que los verdes han logrado mantener el cerrojo en su portería. Algo fundamental para coger confianza y continuar creciendo poco a poco.

De cara a la próxima jornada, Pedro Bolaños recuperará a Carlos Jiménez para el eje de la zaga, aunque todo apunta a que posiblemente no pueda contar con Salva Rivas. Habrá que esperar la evolución de las molestias del jugador sevillano durante los próximos días. Una novena fecha del campeonato liguero en la que el Atlético Mancha Real visita al Loja CD.