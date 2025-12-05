Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, rivales de España en el Mundial

La Roja, favorecida por la fortuna con adversarios asequibles en la primera fase, ha quedado encuadrada en el grupo H, como ya ocurrió en Sudáfrica 2010

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:40

España ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en pos del sueño de la segunda estrella, ... tras aquella inolvidable conquista de Sudáfrica. Todavía sin orden concreto de partidos, que se conocerá este sábado, La Roja ya sabe que deberá enfrentarse a la bicampeona mundial Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en la primera fase. La selección española, encuadrada en el grupo H como en 2010, disputará sus partidos en Miami, Atlanta, Houston o Guadalajara.

